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Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций

В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар. Об этом сообщается на сайте компании Facebook.

«Мы запрещаем рекламу и объявления о продаже медицинских масок в Facebook и Instagram. Поставки ограничены, цены растут, и мы против того, чтобы люди использовали эту чрезвычайную ситуацию в своих целях», — написал в Twitter глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн. Он отметил, что необходимые меры будут приняты уже в ближайшие дни.

Это не первое ограничение, которое компания ввела на фоне распространения нового коронавируса. Ранее Facebook решила бороться с нагнетанием страха и дезинформацией о заболевании, запретив рекламу, которая обещает излечить от него или предотвратить заражение.

Помимо этого, Facebook будет удалять из социальной сети в том числе и «теории заговора» о новой болезни, которые могут навредить поверившим в них людям. Бороться с недостоверной информацией будут и в Instagram: в нем удалят хештеги, с помощью которых будет распространяться ложь о коронавирусе.

Первая вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. После этого заболевание проникло и в другие страны — в частности, наибольшее число инфицированных вне КНР выявили в Южной Корее, Иране и Италии. 

На фоне угрозы распространения COVID-2019 подскочил спрос на медицинские маски, что начало приводить к их нехватке: товаром заинтересовались спекулянты. Чтобы избежать «искусственного дефицита», создаваемого перепродажей, в том числе за рубеж, Россия 4 марта ввела запрет на вывоз медицинских масок, а также на марлю, вату, костюмы химзащиты и респираторы.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, медицинские маски, Facebook, реклама
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