Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций

В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар. Об этом сообщается на сайте компании Facebook.

«Мы запрещаем рекламу и объявления о продаже медицинских масок в Facebook и Instagram. Поставки ограничены, цены растут, и мы против того, чтобы люди использовали эту чрезвычайную ситуацию в своих целях», — написал в Twitter глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн. Он отметил, что необходимые меры будут приняты уже в ближайшие дни.

Это не первое ограничение, которое компания ввела на фоне распространения нового коронавируса. Ранее Facebook решила бороться с нагнетанием страха и дезинформацией о заболевании, запретив рекламу, которая обещает излечить от него или предотвратить заражение.

Помимо этого, Facebook будет удалять из социальной сети в том числе и «теории заговора» о новой болезни, которые могут навредить поверившим в них людям. Бороться с недостоверной информацией будут и в Instagram: в нем удалят хештеги, с помощью которых будет распространяться ложь о коронавирусе.

Первая вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. После этого заболевание проникло и в другие страны — в частности, наибольшее число инфицированных вне КНР выявили в Южной Корее, Иране и Италии.