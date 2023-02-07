Сенаторы США обратились к Facebook из-за российских разработчиков
Разработчики из России имели доступ к пользовательским данным Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), которые можно было использовать для шпионажа; сенаторы Марк Уорнер и Марко Рубио обратились в связи с этим к основателю компании Марку Цукербергу. Письмо опубликовано на сайте сената США (.pdf).
«Как председатель и зампредседателя Специального комитета Сената по разведке, мы серьезно обеспокоены по поводу того, в какой степени этот доступ мог способствовать работе иностранной разведки», — говорится в документе.
Данные о доступе разработчиков были опубликованы в ходе судебного разбирательства, сенаторы признались, что поражены содержанием этих документов. Согласно лишь одному из представленных документов, доступ к пользовательским данным имели более 42 тыс. российских разработчиков, около 90 тыс. разработчиков из Китая и тысячи человек из других стран с «высоким уровнем риска», включая Северную Корею и Иран. Facebook еще в 2018 году признал во внутренней документации, что такой уровень доступа может использоваться для шпионажа.
В 2018 году газета The New York Times сообщила о сборе британской компанией Cambridge Analytica данных пользователей Facebook через специальное приложение и составлении ей же психологических портретов американских избирателей. Авторы статью указали, что Cambridge Analytica могла быть связана с президентской предвыборной гонкой в США в 2016 году и штабом экс-президента Дональда Трампа, а также подготовкой референдума по выходу Британии из Евросоюза.
В результате в марте того же года был подан первый иск против Facebook, в котором соцсеть обвинили в предоставлении доступа Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Цукерберг тогда признал ошибку. В апреле 2018 года он дал показания перед конгрессом США и рассказал, что сам был одним из 87 млн пользователей соцсети, чьи персональные данные оказались у Cambridge Analytica.