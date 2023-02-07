Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 76,03 (-0,7) Инвестиции, 06 фев, 19:04 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 70,6 (+0,21) Инвестиции, 06 фев, 19:04
Iltalehti узнала о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции Политика, 08:51
Панарин установил новый рекорд клуба НХЛ Спорт, 08:47
Сенаторы США обратились к Facebook из-за российских разработчиков Технологии и медиа, 08:44
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:38
LetterOne выкупит долю британского партнера в фармактивах Кипра и Румынии Бизнес, 08:31
В Турции опровергли сообщение о найденном под завалами экс-игроке «Челси» Спорт, 08:31
ЦБ продлил «карантин» для переведенных в Россию с Запада акций и ОФЗ Инвестиции, 08:30
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Полянский заявил о просьбах семей украинских пленных оставить их в России Политика, 08:23
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:11
Эксперты оценили траты России на борьбу с выбросами углерода при санкциях Экономика, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
«Экономическая фантастика»: чем удивил отчет о занятости в США Pro, 07:57
WSJ сообщила об увеличении числа бездомных на востоке США Общество, 07:54
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 07:43
Технологии и медиа ,  
0 

Сенаторы США обратились к Facebook из-за российских разработчиков

Сенаторы США Рубио и Уорнер обратились к Facebook из-за доступа россиян к базе данных
Facebook в 2018 году признал во внутренних документах, что доступ граждан России, КНР и Ирана к пользовательским данным может способствовать шпионажу. В комитете Сената США по разведке возмутились опубликованной информацией
Фото: Felix Zahn / Global Look Press
Фото: Felix Zahn / Global Look Press

Разработчики из России имели доступ к пользовательским данным Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), которые можно было использовать для шпионажа; сенаторы Марк Уорнер и Марко Рубио обратились в связи с этим к основателю компании Марку Цукербергу. Письмо опубликовано на сайте сената США (.pdf).

«Как председатель и зампредседателя Специального комитета Сената по разведке, мы серьезно обеспокоены по поводу того, в какой степени этот доступ мог способствовать работе иностранной разведки», — говорится в документе.

Данные о доступе разработчиков были опубликованы в ходе судебного разбирательства, сенаторы признались, что поражены содержанием этих документов. Согласно лишь одному из представленных документов, доступ к пользовательским данным имели более 42 тыс. российских разработчиков, около 90 тыс. разработчиков из Китая и тысячи человек из других стран с «высоким уровнем риска», включая Северную Корею и Иран. Facebook еще в 2018 году признал во внутренней документации, что такой уровень доступа может использоваться для шпионажа.

В 2018 году газета The New York Times сообщила о сборе британской компанией Cambridge Analytica данных пользователей Facebook через специальное приложение и составлении ей же психологических портретов американских избирателей. Авторы статью указали, что Cambridge Analytica могла быть связана с президентской предвыборной гонкой в США в 2016 году и штабом экс-президента Дональда Трампа, а также подготовкой референдума по выходу Британии из Евросоюза.

В результате в марте того же года был подан первый иск против Facebook, в котором соцсеть обвинили в предоставлении доступа Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Цукерберг тогда признал ошибку. В апреле 2018 года он дал показания перед конгрессом США и рассказал, что сам был одним из 87 млн пользователей соцсети, чьи персональные данные оказались у Cambridge Analytica.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сенат США Конгресс США США Марко Рубио Facebook Марк Цукерберг шпионаж кибербезопасноть
Материалы по теме
Facebook и Instagram решили разблокировать аккаунты Трампа
Политика
Meta сообщила об утечке данных 1 млн пользователей Facebook
Технологии и медиа
Владелец Facebook отчитался о падении аудитории в Европе
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter