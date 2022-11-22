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Meta опровергла сообщения, что Цукерберг уволится в следущем году

Meta: Марк Цукерберг не уйдет в оставку в следующем году
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Представитель компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена, владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) Энди Стоун опроверг сообщения, что гендиректор организации Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности.

«Это неправда», — ответил в Twitter представитель Meta на публикацию с новостью об отставке Цукерберга.

Ранее интернет-портал Leak со ссылкой на источник сообщил, что Цукерберг намерен в следующем году уйти с поста главы компании из-за его активного продвижения неудавшегося проекта Metaverse (метавселенной, собрании цифровых миров с технологиями виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности), что вызвало недовольство инвесторов.

Марк Цукерберг — один из основателей Facebook. Также является основателем и руководителем компании Meta Platforms Inc, которой принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. В конце октября 2021 года господин Цукерберг объявил, что компания Facebook сменит название на Meta. 9 ноября этого года Марк Цукерберг объявил о крупнейшем в истории корпорации Meta сокращении сотрудников, которое затронет более 11 тысяч сотрудников (примерно 13% от общей численности персонала).

Теги
Цукерберг соцсети отставка
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