Сиквел «Последнего богатыря» собрал 2 млрд руб. в пандемию

Вторая часть картины о сыне Ильи Муромца собрала в прокате 2 млрд руб. Такая касса была до сих пор лишь у трех отечественных фильмов, при этом все они вышли задолго до пандемии, когда посещение кинотеатров было ограничено

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Второй фильм франшизы «Последний богатырь», снятой кинокомпанией Yellow, Black and White совместно с Walt Disney Co., 7 февраля 2021 года собрал в прокате 2 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах. Таким образом, сиквел оказался успешнее первой части, вышедшей на экраны еще до начала пандемии и связанных с нею ограничений. Премьера первого «Последнего богатыря» состоялась 26 октября 2017 года. Сказка была в прокате два месяца, за это время ее кассовые сборы достигли 1,7 млрд руб.

Преданье старины веселой Франшиза «Последний богатырь» рассказывает о приключениях сына богатыря Ильи Муромца, который в первой части картины переносится из современной Москвы в сказочную страну Белогорье. Первую часть фильма, вышедшую в 2017 году, пользователи «Кинопоиска» оценили в 6,8 балла из 10 возможных (оценку поставили 156 тыс. пользователей), вторая часть на данный момент оценивается ими в 6,8 балла (вердикт 23 тыс. пользователей).

Сиквел сказки «Последний богатырь. Корень зла» вышел в прокат 1 января 2021 года, в сезон, когда из-за длинных новогодних праздников посещаемость кинотеатров традиционно высокая. Но в этом году из-за пандемии коронавируса кинотеатры работали с ограничениями, что не могло не сказаться на посещаемости.

С середины ноября 2020 года в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах им было запрещено продавать более 25% билетов на один сеанс. Сами зрители должны были находиться в кинотеатре в маске и перчатках, соблюдать дистанцию между друг другом 1,5 м, что превратило посещение кинотеатра в испытание, объясняла ранее РБК гендиректор ежегодного форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева. Только 22 января кинотеатрам разрешили увеличить допустимую заполняемость зала до 50%.