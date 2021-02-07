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Сиквел «Последнего богатыря» собрал 2 млрд руб. в пандемию

Вторая часть картины о сыне Ильи Муромца собрала в прокате 2 млрд руб. Такая касса была до сих пор лишь у трех отечественных фильмов, при этом все они вышли задолго до пандемии, когда посещение кинотеатров было ограничено
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Второй фильм франшизы «Последний богатырь», снятой кинокомпанией Yellow, Black and White совместно с Walt Disney Co., 7 февраля 2021 года собрал в прокате 2 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах. Таким образом, сиквел оказался успешнее первой части, вышедшей на экраны еще до начала пандемии и связанных с нею ограничений. Премьера первого «Последнего богатыря» состоялась 26 октября 2017 года. Сказка была в прокате два месяца, за это время ее кассовые сборы достигли 1,7 млрд руб.

Преданье старины веселой

Франшиза «Последний богатырь» рассказывает о приключениях сына богатыря Ильи Муромца, который в первой части картины переносится из современной Москвы в сказочную страну Белогорье.

Первую часть фильма, вышедшую в 2017 году, пользователи «Кинопоиска» оценили в 6,8 балла из 10 возможных (оценку поставили 156 тыс. пользователей), вторая часть на данный момент оценивается ими в 6,8 балла (вердикт 23 тыс. пользователей).

Сиквел «Последнего богатыря» собрал рекордную кассу в «ковидную» эпоху
Технологии и медиа
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сиквел сказки «Последний богатырь. Корень зла» вышел в прокат 1 января 2021 года, в сезон, когда из-за длинных новогодних праздников посещаемость кинотеатров традиционно высокая. Но в этом году из-за пандемии коронавируса кинотеатры работали с ограничениями, что не могло не сказаться на посещаемости.

С середины ноября 2020 года в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах им было запрещено продавать более 25% билетов на один сеанс. Сами зрители должны были находиться в кинотеатре в маске и перчатках, соблюдать дистанцию между друг другом 1,5 м, что превратило посещение кинотеатра в испытание, объясняла ранее РБК гендиректор ежегодного форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева. Только 22 января кинотеатрам разрешили увеличить допустимую заполняемость зала до 50%.

Несмотря на эти ограничения, сиквел «Последнего богатыря» за месяц в прокате посмотрели уже 6,8 млн зрителей, в первый кинотеатральный уик-энд (четверг—воскресенье) его увидели 3,6 млн человек. Первая часть франшизы собрала за два месяца проката 7,3 млн зрителей, за первый уик-энд — 1,8 млн.

В 2017 году средняя цена билета в кинотеатр на эту франшизу составляла 226 руб., указано в отчете ЕАИС за 2017 год. В новогодние праздники 2021 года она выросла на 34%, до 302,5 руб.

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Среди лидеров

С 2004 года в российском кинопрокате достичь кассовых сборов в 2 млрд руб. сумели только четыре картины отечественного производства, в числе которых теперь «Последний богатырь. Корень зла», следует из рейтинга «Бюллетеня кинопрокатчика».

Самые большие сборы среди этих фильмов у комедии «Холоп», собравшей в новогоднем прокате 2020 года 3,2 млрд руб., — ее также сняла компания Yellow, Black and White. На втором месте спортивная драма «Движение вверх» 2017 года — 3 млрд руб., на третьем со сборами 2,3 млрд руб. военная драма «Т-34», вышедшая в прокат в 2019 году.

С учетом зарубежных блокбастеров планку 2 млрд руб. кассовых сборов с 2004 года преодолели 15 фильмов.

«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом
Технологии и медиа
Премьера фильма &laquo;Последний богатырь&raquo; в кинотеатре &laquo;Октябрь&raquo; в Москве

Фильм имеет максимально широкую целевую аудиторию, объяснял ранее высокие кассовые сборы «Последнего богатыря. Корень зла» гендиректор «Киноэкспертизы» Олег Иванов. Такую картину, по его словам, можно смотреть в любой компании — с детьми, со второй половиной, с друзьями.

При больших кассовых сборах пока доход продюсеров от проката второй части «Последнего богатыря» меньше, чем от первой, следует из расчетов РБК.

Производственный бюджет первой части составил 350 млн руб., по данным Kinodata.pro. Картина тогда не получила господдержки от Фонда кино или Минкультуры. Поскольку по итогу проката половину кассовых сборов себе забирает кинотеатр, еще порядка 10–15% — дистрибьютор, у продюсера остается только около 40–45% сборов. Таким образом, от проката первой части создатели картины выручили около 747 млн руб., за вычетом расходов на производство у них остались около 400 млн руб.

Вторая часть франшизы получила от Фонда кино поддержку в размере 100 млн руб. возвратных и 100 млн руб. безвозвратных субсидий. Однако от возвратной субсидии создатели должны были вернуть Фонду кино лишь 1%. Итоговый производственный бюджет с учетом субсидий составил 650 млн руб., следует из данных ЕАИС. Затраты на маркетинг не раскрывались.

При 2 млрд руб. кассовых сборов доход продюсеров составляет пока 900 млн руб. За вычетом заявленных затрат на производство и 10 млн руб., которые надо вернуть государству, у них остается пока 240 млн руб.

РБК направил запрос в Yellow, Black and White и российский офис Walt Disney Co.

Автор
Елизавета Ефимович
кино кинотеатры кассовые сборы пандемия коронавирус
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