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Технологии и медиа ,  
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Сиквел «Последнего богатыря» собрал рекордную кассу в «ковидную» эпоху

Сказка «Последний богатырь. Корень зла» стала самым успешным фильмом в прокате с начала пандемии. За пять дней картина уже обогнала по сборам в России боевик «Довод», хотя с тех пор число зрителей в кинозалах еще больше ограничили
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кассовые сборы второй части сказочной франшизы «Последний богатырь», снятой кинокомпанией Yellow, Black and White совместно с Walt Disney Co., к 17:40 мск 5 января 2021 года достигли 945,4 млн руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС). Таким образом, фильм, снятый по мотивам русских сказок, стал самым кассовым в России с начала пандемии коронавируса, обогнав фильм «Довод». Этот боевик Кристофера Нолана осенью 2020 года, по информации ЕАИС, собрал в прокате 943 млн руб.

Фильм «Последний богатырь. Корень зла» вышел в прокат 1 января 2021 года, когда правила работы кинотеатров были ужесточены по сравнению с осенью 2020-го. Тогда кинотеатрам из-за пандемии было запрещено продавать больше 50% билетов в зал. С середины ноября 2020-го в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах России для кинотеатров было введено новое ограничение — не более 25% билетов на один сеанс. Кроме того, все зрители должны быть в масках и перчатках, соблюдать дистанцию между друг другом в 1,5 м. Такие правила сохраняются до 15 января 2020 года, то есть ограничения затронули весь «высокий сезон» — новогодние праздники, когда из-за длинных выходных посещаемость кинотеатров традиционно высока.

Кинотеатры после массового открытия стали вновь терять зрителей
Технологии и медиа
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сиквел «Последнего богатыря» к 5 января 2021 года уже посмотрели 3,1 млн человек. Для сравнения: «Довод» за первые пять дней проката посмотрели 637 тыс. зрителей.

«Достаточно большое число зрителей в кинотеатрах в нынешней ситуации говорит о том, что привычка ходить в кино в Новый год сохранилась и люди готовы рисковать в разумных пределах, с соблюдением предосторожностей», объясняет гендиректор компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов, добавляя, что у многих уже сформировался иммунитет к коронавирусу. «Сказочный сюжет как никогда лучше создает атмосферу праздника, и при этом фильм имеет максимально широкую целевую аудиторию, — отмечает Иванов. — Такую картину можно смотреть в любом составе — с детьми, со второй половиной, с друзьями, поэтому такой ажиотаж».

На «Кинопоиске» рейтинг второй части «Последнего богатыря» сейчас равняется семи баллам из десяти возможных (на основе оценке 4,7 тыс. пользователей).

После успеха первого «Богатыря»

Фильм «Последний богатырь. Корень зла» рассказывает о новых приключениях сына богатыря Ильи Муромца, который по сюжету первой части картины переносится из современной Москвы в сказочную страну Белогорье.

В 2017 году первая часть фильма «Последний богатырь» собрала в прокате 1,7 млрд руб. при производственном бюджете в 352,5 млн руб. «Последний богатырь» занимает пятое место по кассовым сборам среди всех российских фильмов, вышедших с 2004 года, по версии «Бюллетеня кинопрокатчика». На «Кинопоиске» рейтинг первой части — 6,8 балла из десяти возможных (оценку поставили почти 142 тыс. пользователей).

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«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом
Технологии и медиа
Премьера фильма &laquo;Последний богатырь&raquo; в кинотеатре &laquo;Октябрь&raquo; в Москве

В прошлом году, до пандемии, лидером новогоднего кинопроката стала комедия «Холоп» также производства Yellow, Black and White. Кассовые сборы этой картины составили более 3 млрд руб. Всего за январь 2020 года кинотеатры посетило 30,7 млн зрителей, из них 1–5 января — 10,2 млн зрителей. За аналогичный период 2021 года число зрителей составило 5,7 млн человек.

Пока сиквел «Последнего богатыря» еще не окупился в прокате: его производственный бюджет составил 650 млн руб., а чтобы стать коммерчески успешной, картине нужно заработать как минимум в два раза больше своего бюджета — то есть «Последний богатырь. Корень зла» для этого должен собрать около 1,3 млрд руб.

РБК направил запросы в кинокомпанию Yellow, Black and White и российский офис Walt Disney Co.

Другие российские картины, которые сейчас идут в кинотеатрах, пока также не смогли окупить затраты на производство: драма «Огонь» собрала 347,5 млн руб. при бюджете 550 млн руб., анимационный фильм «Конь Юлий и большие скачки» — 170,5 млн руб. при бюджете 180 млн руб., мелодрама «Серебряные коньки» — 368,5 млн руб. при бюджете 550 млн руб.

Автор
Елизавета Ефимович
Новый Год кинопрокат рекорд Walt Disney пандемия коронавирус
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Технологии и медиа
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