Сиквел «Последнего богатыря» собрал рекордную кассу в «ковидную» эпоху

Сказка «Последний богатырь. Корень зла» стала самым успешным фильмом в прокате с начала пандемии. За пять дней картина уже обогнала по сборам в России боевик «Довод», хотя с тех пор число зрителей в кинозалах еще больше ограничили

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кассовые сборы второй части сказочной франшизы «Последний богатырь», снятой кинокомпанией Yellow, Black and White совместно с Walt Disney Co., к 17:40 мск 5 января 2021 года достигли 945,4 млн руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС). Таким образом, фильм, снятый по мотивам русских сказок, стал самым кассовым в России с начала пандемии коронавируса, обогнав фильм «Довод». Этот боевик Кристофера Нолана осенью 2020 года, по информации ЕАИС, собрал в прокате 943 млн руб.

Фильм «Последний богатырь. Корень зла» вышел в прокат 1 января 2021 года, когда правила работы кинотеатров были ужесточены по сравнению с осенью 2020-го. Тогда кинотеатрам из-за пандемии было запрещено продавать больше 50% билетов в зал. С середины ноября 2020-го в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах России для кинотеатров было введено новое ограничение — не более 25% билетов на один сеанс. Кроме того, все зрители должны быть в масках и перчатках, соблюдать дистанцию между друг другом в 1,5 м. Такие правила сохраняются до 15 января 2020 года, то есть ограничения затронули весь «высокий сезон» — новогодние праздники, когда из-за длинных выходных посещаемость кинотеатров традиционно высока.

Сиквел «Последнего богатыря» к 5 января 2021 года уже посмотрели 3,1 млн человек. Для сравнения: «Довод» за первые пять дней проката посмотрели 637 тыс. зрителей.

«Достаточно большое число зрителей в кинотеатрах в нынешней ситуации говорит о том, что привычка ходить в кино в Новый год сохранилась и люди готовы рисковать в разумных пределах, с соблюдением предосторожностей», объясняет гендиректор компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов, добавляя, что у многих уже сформировался иммунитет к коронавирусу. «Сказочный сюжет как никогда лучше создает атмосферу праздника, и при этом фильм имеет максимально широкую целевую аудиторию, — отмечает Иванов. — Такую картину можно смотреть в любом составе — с детьми, со второй половиной, с друзьями, поэтому такой ажиотаж».