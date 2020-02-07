Huawei обвинила одного из крупнейших провайдеров США в краже технологий

Huawei подала в суд Техаса иск к одному из крупнейших операторов США Verizon. Китайцы заявили, что американцы используют украденные технологии в своих приложениях, в том числе корпоративных. В Verizon назвали иск «пиар-ходом»

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Китайская Huawei подала в федеральный окружной суд Техаса на одного из крупнейших американских операторов Verizon, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исковые документы.

В Huawei обвинили Verizon в незаконном использовании множества запатентованных телекоммуникационных разработок китайской компании и потребовали от американцев выплат. Сколько конкретно — должно быть установлено в судебном порядке. Из иска следует, что стороны в течение января несколько раз встречались в США для обсуждения вопроса, но к решению не пришли, отмечает газета. В документах также говорится, что Verizon без лицензии использует технологии Huawei в нескольких своих приложениях, в том числе в маршрутизаторах и корпоративных сервисах.

Представитель Huawei заявил, что Verizon «извлекал выгоду из патентных технологий, которые разрабатывались в течение многих лет. Представитель Verizon назвал иск «пиар-ходом» и сообщил, что реальная цель Huawei — «любая страна или компания, которая бросает ей вызов».

Власти США регулярно обвиняют Huawei в промышленном шпионаже и краже технологий. В связи с этим с мая 2019 года китайская компания находится в американском санкционном черном списке как угроза нацбезопасности. Тем не менее, Минпромторг США продолжает выдавать Huawei временную лицензию на обслуживание сетей и обновление ПО. Китайская компания оспаривает запрет на работу с контрагентами в США в суде.