Мадуро после встречи с Путиным предложил России расчеты в криптовалюте

По словам президента Венесуэлы, продажи за национальную криптовалюту El Petro будут вводиться постепенно согласно разработанному графику. По словам Мадуро, Москва уже получила предложение использовать в расчетах Petro

Николас Мадуро (Фото: Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся с визитом в России, предложил Москве производить расчеты в нефтяной сфере в национальной криптовалюте Petro. Об этом венесуэльский лидер сообщил журналистам по итогам второго дня своего визита в Россию, сообщает венесуэльский VTV Canal 8.

Мадуро сообщил, что с 2019 года Каракас намерен перевести все расчеты в нефтяной индустрии страны в криптовалюту. «С 2019 году вся нефтяная продукция Венесуэлы будет продаваться за Petro постепенно в соответствии с уже имеющимся графиком», — сказал Мадуро, уточнив, что график будет объявлен в ближайшее время.

Мадуро подчеркнул, что Россия «продает нефть и нефтяную продукцию в юанях», и в этой связи предложил рассмотреть возможность и потенциал использования в расчетах криптовалюты El Petro. По словам венесуэльского лидера, предложение «уже вошло в планы по изучению и экономическую рабочую карту на ближайшие шесть лет» совместной комиссии двух стран, которая заработает в марте 2019 года.

Использование Petro, по словам венесуэльского лидера, «продолжит наше освобождение от валюты, которую использует элита Вашингтона для шантажа, атак на народы мира, экономического ущерба, финансового преследования, как это происходит в отношении Венесуэлы, Кубы, Ирана, России».

О планах по переводу взаиморасчетов с Россией в Petro Мадуро объявил после встречи с Владимиром Путиным. Также после встречи с российским лидером он заявил, что отношения двух стран подтверждают многополярность современного мира. «Двустороннее сотрудничество с этой братской страной основано на уважении культурных, экономических и политических моделей наших народов... Президент Владимир Путин поддержал меня в поисках механизмов преодоления трудностей в рамках суверенитета и самоопределения народов. Мы решительно отвергаем вмешательство и интервенционизм», — прокомментировал он визит в Россию в своем Twitter.

О создании национальной криптовалюты El Petro Мадуро объявил в декабре 2017 года. По задумке венесуэльского лидера, криптовалюта должна будет помочь стране «продвинуться в вопросе денежного суверенитета» и преодолеть финансовую блокаду. В январе этого года Мадуро поручил выпустить 100 млн Petro. В феврале стартовали официальные продажи криптовалюты. Тогда же для поддержки национальной криптовалюты Мадуро потребовал от нефтяной компании PDVSA, нефтехимической Petroquimica de Venezuela (Pequiven) и корпорации CVG, которая занимается добычей полезных ископаемых, осуществлять часть сделок с использованием El Petro.

В сентябре глава Венесуэлы объявил, что с 1 октября национальная криптовалюта El Petro будет введена в оборот для совершения платежей в международной торговле. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с криптовалютой, обеспечиваемой нефтью.