ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,97 66,01 EUR Нал. 77,46 75,28 USD Бирж. 66,87 +0,30 EUR Бирж. 76,03 +0,50 USD ЦБ. 66,74 -0,09 EUR ЦБ. 75,61 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3708,00 -71,80 IMOEX 2412,31 -1,36% RTSI 1134,07 -1,64% Brent 59,51 -5,28% DJIA 24680,28 -1,39% Nasdaq 7115,76 -0,60%
Мадуро после встречи с Путиным предложил России расчеты в криптовалюте
Лента новостей
Роспотребнадзор пришел с проверкой на концерт группы IC3PEAK в Воронеже 23:19, Общество Выплаты военным пенсионерам переведут на карты «Мир» 23:14, Финансы Посол США ответил на слова Путина о давнем решении США выйти из ДРСМД 23:01, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 22:55, РБК и Thomson Reuters Правительство рассмотрит снижение комиссии при оплате картой в магазинах 22:52, Бизнес Козак поручил пересмотреть методику расчета долей розничных сетей 22:51, Бизнес Стало известно имя автора жалобы на фонд Сокурова 22:43, Общество Мадуро после встречи с Путиным предложил России расчеты в криптовалюте 22:32, Технологии и медиа Появилось показанное в суде видео «налета людей Дерипаски» на «Трехгорку» 22:29, Бизнес Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 21:55, РБК, Jardin и Greenfield Нефть и американские акции упали на 3–4% 21:43, Экономика Посол США — РБК: «Ультиматумы никогда не являются хорошим инструментом» 21:40, Интервью «Реал» забил шесть голов в матче Кубка Испании по футболу 21:12, Спорт Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 21:10, РБК и Toyo Skoda представила новый хэтчбек гольф-класса Scala 21:10, Авто Сбербанк заявил о росте числа хакерских атак на финансовый сектор России 21:06, Финансы Из Петербурга в Москву: с чем связаны новые рокировки в полпредствах 20:53, Политика В Калининградской области приставы арестовали сигареты на ₽1 млрд 20:51, Общество ОПЕК завершила встречу в Вене без договоренностей о сокращении добычи 20:48, Экономика ЦБ обвинил работника «дочки» Сбербанка в манипулировании ценными бумагами 20:46, Финансы В Минске увидели риск мировой войны из-за конфликта в Керченском проливе 20:38, Политика Трамп пожаловался на низкий рейтинг популярности из-за «российского дела» 20:34, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 20:33, РБК и ГТЛК Полицейские опыты: зачем силовики пришли в фонд Сокурова 20:27, Общество Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд 20:14, Политика Лукашенко извинился перед Путиным за «бурный» спор о ценах на газ 19:58, Политика Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении Конституции Украины 19:55, Политика Футболист «Локомотива» Борис Ротенберг надолго выбыл из-за травмы 19:48, Спорт
Мадуро после встречи с Путиным предложил России расчеты в криптовалюте
Технологии и медиа, 22:32
0
Мадуро после встречи с Путиным предложил России расчеты в криптовалюте
По словам президента Венесуэлы, продажи за национальную криптовалюту El Petro будут вводиться постепенно согласно разработанному графику. По словам Мадуро, Москва уже получила предложение использовать в расчетах Petro
Николас Мадуро (Фото: Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся с визитом в России, предложил Москве производить расчеты в нефтяной сфере в национальной криптовалюте Petro. Об этом венесуэльский лидер сообщил журналистам по итогам второго дня своего визита в Россию, сообщает венесуэльский VTV Canal 8.

Мадуро сообщил, что с 2019 года Каракас намерен перевести все расчеты в нефтяной индустрии страны в криптовалюту. «С 2019 году вся нефтяная продукция Венесуэлы будет продаваться за Petro постепенно в соответствии с уже имеющимся графиком», — сказал Мадуро, уточнив, что график будет объявлен в ближайшее время.

Венесуэла объявила о применении криптовалюты в международных расчетах
Финансы

Мадуро подчеркнул, что Россия «продает нефть и нефтяную продукцию в юанях», и в этой связи предложил рассмотреть возможность и потенциал использования в расчетах криптовалюты El Petro. По словам венесуэльского лидера, предложение «уже вошло в планы по изучению и экономическую рабочую карту на ближайшие шесть лет» совместной комиссии двух стран, которая заработает в марте 2019 года.

Использование Petro, по словам венесуэльского лидера, «продолжит наше освобождение от валюты, которую использует элита Вашингтона для шантажа, атак на народы мира, экономического ущерба, финансового преследования, как это происходит в отношении Венесуэлы, Кубы, Ирана, России».

О планах по переводу взаиморасчетов с Россией в Petro Мадуро объявил после встречи с Владимиром Путиным. Также после встречи с российским лидером он заявил, что отношения двух стран подтверждают многополярность современного мира. «Двустороннее сотрудничество с этой братской страной основано на уважении культурных, экономических и политических моделей наших народов... Президент Владимир Путин поддержал меня в поисках механизмов преодоления трудностей в рамках суверенитета и самоопределения народов. Мы решительно отвергаем вмешательство и интервенционизм», — прокомментировал он визит в Россию в своем Twitter.

О создании национальной криптовалюты El Petro Мадуро объявил в декабре 2017 года. По задумке венесуэльского лидера, криптовалюта должна будет помочь стране «продвинуться в вопросе денежного суверенитета» и преодолеть финансовую блокаду. В январе этого года Мадуро поручил выпустить 100 млн Petro. В феврале стартовали официальные продажи криптовалюты. Тогда же для поддержки национальной криптовалюты Мадуро потребовал от нефтяной компании PDVSA, нефтехимической Petroquimica de Venezuela (Pequiven) и корпорации CVG, которая занимается добычей полезных ископаемых, осуществлять часть сделок с использованием El Petro.

В сентябре глава Венесуэлы объявил, что с 1 октября национальная криптовалюта El Petro будет введена в оборот для совершения платежей в международной торговле. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с криптовалютой, обеспечиваемой нефтью.

Авторы: Мария Бондаренко, Георгий Тадтаев.
Теги: Николас Мадуро , криптовалюта
Главное
Правительство рассмотрит снижение комиссии при оплате картой в магазинах Бизнес
Материалы по теме
Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд Политика
Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter