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Google по ошибке купил рекламные объявления в Сети на $10 млн
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Google по ошибке купил рекламные объявления в Сети на $10 млн
Технологии и медиа, 14:56
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Google по ошибке купил рекламные объявления в Сети на $10 млн
Пользователи в США и Австралии в течение 45 минут наблюдали, как на веб-сайтах и в приложениях появлялось рекламное объявление от Google в виде желтого прямоугольника без текста
Фото: Reuters

Один из стажеров Google нажал не на ту кнопку во время тренинга в компании, из-за чего на многих веб-страницах и в приложениях появилось пустое рекламное объявление в виде желтого прямоугольника. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Источник FT в рекламной индустрии оценил стоимость опубликованных объявлений в $10 млн. По его словам, инцидент произошел в то время, как сотрудникам рассказывали о том, как пользоваться внутренней системой Google AdX для покупки рекламных объявлений в интернете в режиме реального времени. Один из стажеров-консультантов случайно подал заявку на приобретение рекламных объявлений для компании по цене $25, что намного выше рыночной цены в $2–4.

В Google заметили ошибку только через 45 минут, все это время объявления отображались у пользователей из США и Австралии, после чего баннеры были удалены со всех сайтов. В Google выразили готовность выплатить компенсации за отзыв сетевых баннеров всем сайтам и компаниям, у которых компания их случайно приобрела.

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В январе СМИ сообщали, что поисковик Google начал показывать виджет, в котором Владимир Путин был назван победителем мартовских президентских выборов. Указывалось, что виджет брал информацию из «Википедии». Позднее исполнительный директор российского отделения «Викимедиа» (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислав Козловский рассказывал РБК, что неизвестный пользователь подписал фамилию Путина в преамбулу статьи о президентских выборах в России. Вскоре сотрудники «Викимедиа» устранили ошибку.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Google , объявления , ошибка , баннеры
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