«Крестный отец» ИИ рассказал, когда компьютер превзойдет человека

В некоторых областях машины уже обладают «интеллектом, эквивалентным человеческому», говорят ведущие ученые в сфере развития ИИ. Опередить человека компьютер сможет в течение 20 лет, полагает нобелевский лауреат Джеффри Хинтон

Джеффри Хинтон (Фото: Chris Young / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Крестные родители» искусственного интеллекта (ИИ) считают, что он уже превосходит человека во многих задачах, пишет Financial Times.

На этой неделе лауреатами премии королевы Елизаветы II в области инженерии стали главы Nvidia Дженсен Хуанг и Meta AI (деятельность Meta признана в России экстремистской и запрещена) Ян Лекун, а за достижения в сфере информатики отметили математика и кибернетика Йошуа Бенджио, лауреата Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтона, ученых Фей-Фей Ли и Билла Далли.

По мнению лидеров в области развития ИИ, в некоторых областях машины уже обладают «интеллектом, эквивалентным человеческому».

«Впервые ИИ стал интеллектом, который дополняет людей, решает проблемы производства и действительно работает», — заявил Хуанг. По его мнению, уже достаточно ресурсов, чтобы применить технологию искусственного интеллекта для создания огромного количества приложений, полезных для общества.

OpenAI и Anthropic привлекают миллиарды долларов инвестиций для создания общего искусственного интеллекта уровня человека (AGI), США и Китай стремятся быть в этом первыми. В первом квартале этого года в финансовых показателях компаний AGI упоминался на 53% чаще, чем за тот же период предыдущего года, пишет газета.

Наиболее оптимистично настроенные ученые и инвесторы прогнозируют, что AGI появится в течение двух лет, другие же полагают, что на это уйдут десятилетия.

Пионеры в области ИИ, в свою очередь, утверждают, что AGI не возникнет в один момент. «Это не станет событием, поскольку возможности будут постепенно развиваться в различных областях», — считает Лекун. Однако они расходятся во мнениях насчет того, превзойдут ли нейросети людей во всех областях.

«Часть машин вытеснит человеческий интеллект <...>. Сколько из нас могут распознать 22 тыс. объектов в мире? <...> Сколько людей могут переводить с 100 языков?» — заметила Фей-Фей Ли, основатель стартапа World Labs, который разрабатывает концепцию пространственного искусcтвенного интеллекта.

«Машинный интеллект способен на многое, но человеческий интеллект всегда будет играть решающую роль в нашем человеческом обществе», — подчеркнула она.

Нобелевский лауреат Хинтон, которого часто называют «крестным отцом ИИ», в свою очередь, сказал: «Сколько времени пройдет, прежде чем в споре с машиной она начнет всегда побеждать? Я думаю, что это определенно произойдет в течение 20 лет».

Бенджио отметил, что не видит причин, по которым в какой-то момент люди не смогут «построить машины, которые будут способны делать практически все, что можем делать мы». По его словам, «нет никаких концептуальных причин, по которым это было бы невозможно». Однако он призвал «быть крайне скептичными» и предостерег от «громких заявлений, потому что сейчас существует множество возможных вариантов будущего».

Летом FT писала, что глава Meta (компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг вкладывает миллиарды долларов в наем ИИ-специалистов и создание отдельной «лаборатории суперинтеллекта». О том, что Цукерберг лично набирает команду для создания «сверхразума», сообщал также Bloomberg.