Цукерберг решил создать секретную команду разработчиков ИИ-сверхразума

На фоне неудач Meta в области ИИ Цукерберг лично ищет специалистов для команды, которая будет заниматься разработкой ИИ-сверхразума, возможности которого должны быть близки к человеческим

Марк Цукерберг (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Глава Meta Марк Цукерберг (эта компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) лично набирает команду для создания искусственного интеллекта (ИИ) — «сверхразума», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. О создании в Meta новой лаборатории для исследований в области ИИ сообщают и источники The New York Times (NYT).

Предприниматель собирается нанять около 50 человек, чтобы заниматься разработками в области AGI (Artificial General Intelligence) — это раздел теоретических исследований искусственного интеллекта, направленный на разработку ИИ с когнитивными функциями человеческого уровня, включая способность к самообучению.

Цукерберг лично участвует в собеседованиях, он создал групповой чат в WhatsApp под названием Recruiting Party, где идет обсуждение кандидатов. Для новых сотрудников в штаб-квартире Meta в Менло-Парке (Калифорния) выделили места таким образом, чтобы они были ближе к главе компании.

В разработке будет принимать участие компания Scale AI Александра Вана — он тоже присоединится к группе разработчиков после того, как Meta вложит многомиллиардные инвестиции в компанию.

Свою разработку Meta планирует внедрить в собственные соцсети и мессенджеры.

Bloomberg связывает активность Цукерберга с неудачами Meta в области ИИ. Он остался недоволен качеством последней версии языковой модели компании под названием Llama 4, кроме того, на этом фоне был отложен запуск своей самой крупной модели Meta под названием Behemoth.

NYT отмечает, что Цукерберг в феврале назвал ИИ «потенциально одной из самых важных инноваций в истории» и добавил, что нынешний год «задаст курс на будущее». The Wall Street Journal передает слова главы Meta, сказанные в мае, когда он допустил, что ИИ в будущем станет другом человека.