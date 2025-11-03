 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

OpenAI заключила сделку на $38 млрд с Amazon Web Services

OpenAI заплатит $38 млрд Amazon Web Services за доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia Corp. в рамках семилетнего соглашения. По версии Bloomberg, для OpenAI это подтверждение перехода в статус «гиганта ИИ»
Фото: Noah Berger / Getty Images
Фото: Noah Berger / Getty Images

Компания OpenAI заключила сделку с поставщиком услуг в сфере облачной инфраструктуры Amazon Web Services (AWS). Сумма контракта составляет $38 млрд, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, OpenAI заплатит AWS за доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia Corp. в рамках семилетнего соглашения.

Как пишет Bloomberg, соглашение стало «очередным подтверждением» перехода OpenAI «из [статуса] исследовательской лаборатории в гиганта искусственного интеллекта, изменившего облик технологической отрасли». Для Amazon, в свою очередь, сделка подтверждает способность создавать и эксплуатировать огромные сети центров обработки данных.

«Поскольку OpenAI продолжает расширять границы возможного, передовая инфраструктура AWS станет основой для реализации ее амбиций в области искусственного интеллекта», — заявил генеральный директор AWS Мэтт Гарман.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сказал, что масштабирование передовых технологий искусственного интеллекта требует «мощных и надежных вычислений». «Наше партнерство с AWS укрепляет обширную вычислительную экосистему, которая станет движущей силой новой эпохи и сделает передовой ИИ доступным каждому», — добавил он.

Телеканал CNBC отмечает, что OpenAI до этого имела эксклюзивное облачное соглашение с Microsoft. На прошлой неделе истек «преференциальный статус», предоставленный Microsoft, что позволило OpenAI свободно сотрудничать с другими облачными провайдерами.

При этом OpenAI продолжит масштабные закупки у Microsoft, подтвердив обязательство заявлением о приобретении дополнительных услуг Azure на сумму $250 млрд.

28 октября Microsoft и OpenAI объявили о подписании нового долгосрочного соглашения о сотрудничестве. Согласно ему, коммерческое подразделение OpenAI, где у Microsoft была доля в 32%, преобразуется в общественно полезную корпорацию (public benefit corporation, PBC), а также будет проведена рекапитализация. После этого Microsoft получит 27% акций OpenAI Group PBC. Этот пакет оценивается примерно в $135 млрд.

В рамках соглашения Microsoft также сохраняет эксклюзивные права на продукты OpenAI, созданные с использованием инструментов Azure, до создания универсального искусственного интеллекта (AGI, теоретическая модель ИИ, способная к размышлению на человеческом уровне).

Алена Нефедова
OpenAI сделка соглашение Nvidia
