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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником
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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником
Технологии и медиа, 07:38
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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником

Со стартовой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX с аргентинским спутником SAOCOM-1A. Трансляция велась на сайте компании.

В Twitter ​SpaceX сообщает что аппарат успешно выведен на низкую околоземную орбиту.

Первая (возвращаемая) ступень ракеты уже села в автоматическом режиме.

В июле SpaceX запустила с космодрома в районе Санта-Барбары Falcon 9 со спутниками связи Iridium NEXT. Всего в рамках программы Iridium должны быть запущены 75 спутников.

Falcon 9 — семейство частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса серии компании SpaceX Илона Маска. Ракета состоит из двух ступеней на керосине и жидком кислороде. Тягу обеспечивают девять двигателей, по которым ракете присвоен номер. Первая ступень — возвращаемая.

Теги: SpaceX , Falcon 9
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