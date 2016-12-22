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«Коммерсантъ» узнал об утечке в сеть служебных документов Сбербанка
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«Коммерсантъ» узнал об утечке в сеть служебных документов Сбербанка
Технологии и медиа, 06:37
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«Коммерсантъ» узнал об утечке в сеть служебных документов Сбербанка
Вместе с базой данных о сотрудниках Сбербанка в публичный доступ попали и служебные файлы, пишет «Коммерсантъ». Эксперты считают, что в них не содержится коммерческая или банковская тайна, и речь о взломе не идет
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вместе с данным о сотрудниках Сбербанка в сеть «утекли» и служебные файлы, которые касались разработки программного обеспечения, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ознакомившиеся с материалами эксперты в области кибербезопасности рассказали изданию, что утечка, видимо, произошла по вине одного из сотрудников банка. «Файлы, содержащиеся в архиве, являются служебными документами, они относятся к интеграции процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения», — цитирует газета гендиректора Zecurion Алексея Раевского.

Еще один собеседник издания рассказал, что выложенные в сеть файлы являются черновиком проекта. Опрошенные изданием эксперты считают, что речь не идет о хищении информации. С самом Сбербанке отметили, что взлома информационной системы банка не было, а выложенные в сеть файлы не содержат банковской или коммерческой тайны. «В архиве содержится рабочая техническая документация, обмен которой возможен, в том числе с подрядчиками, через сеть интернет для выполнения производственных задач», — пояснили в пресс-службе банка.

Ранее 29 октября «Коммерсантъ» рассказал, что в сети была опубликована база данных сотрудников Сбербанка. Материалы были размещены на специализированном форуме phreaker.pro (от фрикер — взломщик телефонных и мобильных сетей).
В текстовом файле 421 тыс. записей с ФИО сотрудников и их логинами для входа во внутренний сегмент банка SIGMA. В базе также содержались данные иностранных сотрудников банк, а также три адреса электронной почты председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных сотрудников Сбербанка
Технологии и медиа

Согласно отчетности банка по МСФО за второй квартал этого года, в Сбербанке работали 299 тыс. человек. В базе было гораздо больше записей. Предположительно, в ней были данные о некоторых уволенных сотрудниках. Ни о каких служебных файлах в той публикации речи не было.

Утечкой персональных данных сотрудников Сбербанка заинтересовался «Роскомнадзор. Ведомство направило в банк соответствующий запрос.

В пресс-службе Сбербанка тогда заявили, что публикация части адресной книги «не несет угрозы раскрытия их персональных данных».​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Сбербанк , утечка , хакеры
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