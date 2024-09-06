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Технологии и медиа ,  
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В Казахстане запретили вебкам

Уголовный кодекс Казахстана дополнили формулировками об оказании сексуальных услуг в дистанционном режиме, они добавлены в статьи об организации притонов и о вовлечении в проституцию. Вебкам этим летом запретили в Киргизии
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

В Казахстане вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которыми вводится наказание за услуги сексуального характера «в режиме реального времени посредством интернета», таким образом, отмечает Tengrinews, в стране теперь запрещен вебкам.

В закон «О противодействии торговле людьми» появилось понятие «иные услуги сексуального характера». Под ними в том числе понимается совершение действий для получения «дохода или выгод», направленных «на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица» дистанционно, в том числе с помощью интернета.

Такие формулировки добавлены в несколько статей уголовного кодекса, в том числе касающиеся организации притонов для занятий проституцией (до десяти лет лишения свободы, согласно УК Казахстана), вовлечение в проституцию совершеннолетних (до семи лет) и несовершеннолетних (до 12 лет).

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В 2023 году МВД и Комитет национальной безопасности Казахстана сообщили о пресечении деятельности транснациональной преступной группы, которая под видом модельного агентства занималась незаконным изготовлением и распространением порнографии.

Полиция Казахстана заявляла, что были установлены свыше 70 офисов и квартир в Астане, Алма-Ате, Шымкенте и других городах, из которых девушки вели видеотрансляции «интимного характера в круглосуточном режиме».

За несколько лет денежный оборот группировки превысил 3 млрд тенге (около 560 млн руб.), заявляли, что к бизнесу привлекали девушек в возрасте от 18 до 25 лет; в случае, если они отказывались продолжить заниматься вебкамом, то к ним применяли психологическое давление, шантаж и денежные штрафы».

В июле уголовную ответственность за создание вебкам-студий ввели в Киргизии. Согласно закону, подписанному президентом республики, за организацию такой деятельности предусмотрены штрафы и сроки до 15 лет лишения свободы.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Интернет проституция Казахстан вебкам
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