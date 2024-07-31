Президент Киргизии запретил вебкам
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон с поправками, которые предусматривают ответственность за «организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети (вебкам-студии)».
Закон был принят киргизским парламентом (Жогорку Кенешем) 26 июня. Согласно ему, за деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.
Так, за «организацию и содействие проституции и разврата через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии)» устанавливается штраф в размере от 1 до 2 тыс. «расчетных показателей» или лишение свободы на срок до трех лет.
Те же действия, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, будут наказываться штрафом в размере 2-3 тыс. «расчетных показателей» (200-300 тыс. сомов; примерно та же сумма в рублях) или заключением на срок до пяти лет. За деятельность в вебкам-индустрии в составе организованной преступной группы грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В случае, если к этому привлекают детей, наказание предусматривает до 15 лет заключения.
Моделей вебкам-студий будут штрафовать на 10 тыс. сомов (100 «расчетных показателей»).
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