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Минюст Украины попросил чат-бот написать закон о легализации проституции

Глава Минюста Украины попросил чат-бот ChatGPT написать закон о легализации проституции
Чат-бот ChatGPT справился с задачей за полминуты, после чего глава Минюста Украины пошутил, что его ведомство ждут кадровые изменения

Министр юстиции Украины Денис Малюська решил протестировать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, который стал доступен пользователям в стране с 18 февраля.

В своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) Малюська рассказал, что попросил бота написать законопроект о легализации проституции. Тот справился с задачей за 30 секунд. «Подозреваю, Минюст ждут сокращения уже с понедельника», — пошутил глава ведомства.

Проституция в стране запрещена указом президиума Верховного Совета Украины 1987 года, за это предусмотрен штраф. С 2001 до 2006 года систематическое занятие проституцией было уголовным правонарушением. Сейчас тюремный срок грозит за сутенерство или вовлечение в занятие проституцией (ст. 303 УК). Летом на сайте президента Украины появилась петиция с призывом легализовать проституцию, однако по состоянию на 19 февраля она набрала только 205 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения главой государства.

Чат-бот ChatGPT в ноябре прошлого года представила американская компания OpenAI. Бот способен вести диалог и спорить, искать ошибки в коде, писать стихи и сценарии. 18 февраля бот стал доступен на Украине, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В России, чтобы пользоваться чат-ботм, нужно обойти ряд ограничений. В начале февраля выпускник Российского государственного гуманитарного университета в Москве Александр Жадан рассказал, что написал с помощью ChatGPT диплом и защитил его. В РГГУ после этого предложили ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту из-за «опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минюст Украины законопроект легализация проституции чат-бот ChatGPT
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