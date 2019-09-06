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Exxon Mobil $87 (+23,19%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+27,03%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Рогозин заявил о планах создать еще один «Союз» на базе пока не летавшего
При разработке могут задействовать созданный в 1990-х годах двигатель РД-180, от которого США должны отказаться с 2022 года
Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

«Роскосмос» планирует создание новой ракеты среднего класса, новинка получит название «Союз-6», сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный, передает ТАСС.

По его словам, при создании будет использоваться двигатель РД-180. Такой подход позволит выйти из ситуации, в которой американцы могут прекратить закупки данного двигателя, но при этом Россия не потеряет «уникальную машину, уникальный мотор».

Данный двигатель адаптирован для пилотируемых пусков, сообщил Рогозин, отметив, что на нем провели 85 безаварийных запусков. Создавать новую ракету будут на базе носителя «Союз-5». В интервью РБК глава «Роскосмоса» говорил, что «Союз-5» планируют запустить в 2022 году.

Технологии и медиа
Рогозин сообщил о судьбе экспортируемых в США ракетных двигателей РД-180

Двигатели РД-180 разработали в НПО «Энергомаш» в середине 1990-х годов. Их до сих пор экспортируют в США, где их применяют для запуска ракет семейства Atlas. В апреле командующий Космическими силами США Джон Реймонд заявил, что после 2022 года Вашингтон откажется от РД-180. Ограничения он объяснял исполнением американских законов. США провели уже 76 успешных самостоятельных запусков, а их стоимость с 2012 года удалось снизить на 20%, пояснил Реймонд.

В конце июля Рогозин говорил, что в дальнейшем двигатели РД-180 могут начать устанавливать на отечественные ракеты.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Рогозин, ракета
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