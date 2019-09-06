Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов

Ранее они были доступны людям из списка контактов пользователя. Обновление мессенджера также позволит ограничить круг лиц, которые могут найти пользователя по номеру телефона

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Выбрать опцию «не показывать никому мой номер телефона» можно было и ранее. При этом мессенджер отмечал, что номер будет доступен в самом Telegram тем пользователям, которые сохранили его в своих контактах, вне зависимости от настроек приватности. Ее расширенная версия позволяет скрыть номер ото всех пользователей, в том числе внесших его в список контактов.

Помимо этого в мессенджере добавилась опция, с помощью которой пользователь может ограничить круг лиц, которые смогут найти его по номеру телефона.

«Группы в Telegram все чаще используются для общения пользователей, которые подвергаются притеснению, — отмечает мессенджер. — Мы считаем, что все люди имеют право выражать свое мнение и общаться в частном порядке».