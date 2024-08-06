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Обмен заключенными ,  
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Bloomberg уволил репортера, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными

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Обмен заключенными
Bloomberg 1 августа опубликовал статью об освобождении корреспондента WSJ Эвана Гершковича, хотя на тот момент обмен заключенными еще не произошел. Главред агентства извинился, одного из авторов материала уволили
Эван Гершкович с матерью Эллой Мильман
Эван Гершкович с матерью Эллой Мильман (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Руководство Bloomberg приняло дисциплинарные меры в отношении сотрудников агентства за преждевременную публикацию статьи об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Об этом говорится в письме главного редактора Джона Миклетвейта редакции, выдержки из которого приводят The Wall Street Journal и CNN.

Миклетвейт заявил, что слишком ранняя публикация «могла поставить под угрозу» согласованный обмен, благодаря которому были освобождены репортер WSJ Эван Гершкович и другие. «Даже если наш материал, к счастью, никак на это не повлиял, это было явным нарушением редакционных стандартов», — написал он. Миклетвейт не уточнил, кого из сотрудников накажут, но, по данным источников WSJ и CNN, будет уволена репортер Дженнифер Джейкобс.

Джейкобс — одна из авторов статьи Bloomberg, вышедшей 1 августа в 7:41 утра по североамериканскому восточному времени (EST), или 15:41 мск. В ней говорилось, что обмен уже состоялся и Гершкович освобожден (это произошло позже, через несколько часов, в аэропорту Анкары). Вскоре после этого, как передает The Intelligencer, другой сотрудник агентства, редактор (его имени не приводится), написал в X: «Для меня большая честь помочь сообщить эту новость. Я люблю свою работу и своих коллег». Затем его пост был удален, а статью на сайте Bloomberg обновили, указав, что заключенные на тот момент еще не были освобождены.

Кого передала Россия во время крупнейшего обмена заключенными
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Как сообщает CNN, накануне обмена Белый дом проинформировал американские СМИ о предстоящем мероприятии, а также объявил эмбарго на публикацию новостей. Кроме того, журналисты нескольких изданий договорились не обнародовать детали обмена до оговоренного времени, чтобы не навредить процессу. В частности, WSJ не собиралась публиковать статью об освобождении Гершковича, пока его не передадут американской стороне в аэропорту Анкары. После выхода статьи Bloomberg представители Белого дома позвонили в редакцию и попросили удалить материал, но агентство отказалось, что разочаровало администрацию США, передает CNN.

Миклетвейт лично извинился перед участниками обмена, а также перед главным редактором Wall Street Journal Эммой Такер. Джейкобс написала в своем X, что, рассказывая об освобождении Гершковича, не хотела сделать ничего, что «могло бы подвергнуть риску кого-либо из причастных».

В рамках беспрецеденоного обмена заключенными в России были освобождены 16 человек. Помимо Гершковича, это бывший американский морской пехотинец Пол Уилан и журналистка «Радио Свобода» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашева, осужденные по статьям о шпионаже, «фейках» об армии и других. Россия получила десять человек, в том числе обвиняемых на Западе в убийстве, шпионаже и киберпреступлениях.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
обмен заключенными Bloomberg Эван Гершкович The Wall Street Journal США Белый дом
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