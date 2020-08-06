Роструд привлечет искусственный интеллект к сервису поиска роботы

ИИ будет рекомендовать соискателям вакансии, а работодателям — подходящие резюме. Эксперты считают, что для внедрения разработки Роструду не хватает данных. В ведомстве заявили, что уже занимаются их сбором

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) намерена подключить искусственный интеллект (ИИ) к базе вакансий «Работа в России» и создать рекомендательный сервис. Об этом сообщают «Ведомости».

Роструд уже направил материалы о создании сервиса в Минкомсвязи. Эту информацию газете подтвердил федеральный чиновник. Рекомендательный сервис должен помогать соискателям находить подходящие вакансии, а работодателям — искать нужные резюме. Внедрение разработки оценивается в 147,5 млн руб.

Роструд предлагает включить «умный» сервис в в паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект», формированием которого занимается Минкомсвязи. Сайт «Работа в России» был создан в 2009 году, сейчас на нем представлено почти 3 млн резюме и почти 460 тыс. вакансий. Для взаимодействия с сервисом необходима регистрация на портале Госуслуг.

Директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова позитивно оценила идею создания рекомендательного сервиса на базе общероссийской платформы, однако заявила, что для его работы необходима большая база пользователей — хотя бы 15 млн вакансий и 20 млн соискателей.