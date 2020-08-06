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Технологии и медиа ,  
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Роструд привлечет искусственный интеллект к сервису поиска роботы

ИИ будет рекомендовать соискателям вакансии, а работодателям — подходящие резюме. Эксперты считают, что для внедрения разработки Роструду не хватает данных. В ведомстве заявили, что уже занимаются их сбором
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) намерена подключить искусственный интеллект (ИИ) к базе вакансий «Работа в России» и создать рекомендательный сервис. Об этом сообщают «Ведомости».

Роструд уже направил материалы о создании сервиса в Минкомсвязи. Эту информацию газете подтвердил федеральный чиновник. Рекомендательный сервис должен помогать соискателям находить подходящие вакансии, а работодателям — искать нужные резюме. Внедрение разработки оценивается в 147,5 млн руб.

Роструд предлагает включить «умный» сервис в в паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект», формированием которого занимается Минкомсвязи. Сайт «Работа в России» был создан в 2009 году, сейчас на нем представлено почти 3 млн резюме и почти 460 тыс. вакансий. Для взаимодействия с сервисом необходима регистрация на портале Госуслуг.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова позитивно оценила идею создания рекомендательного сервиса на базе общероссийской платформы, однако заявила, что для его работы необходима большая база пользователей — хотя бы 15 млн вакансий и 20 млн соискателей.

Основатель компании — разработчика ПО для рекрутинга Skillaz Андрей Крылов считает, что в инициативе Роструда самое трудное заключается не в создании алгоритма, которые уже существуют, а приведении базы данных пользователей в тот вид, который этот алгоритм сможет обрабатывать.

С Крыловым соглашается руководитель направления анализа данных компании HeadHunter Александр Сидоров. По его словам, для настройки системы и адекватности ее рекомендаций нужен большой массив данных, в котором зарегистрировано поведение пользователей.

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Фото: EPA / ТАСС

Представитель Роструда, как пишут «Ведомости», заверил, что ведомство уже сейчас собирает обратную связь по откликам и приглашениям на собеседование на портале «Работа в России», а также сопоставляет данные вакансий и резюме.

В апреле в Москве заработал единый рефренс-центр, в котором при помощи искусственного интеллекта обрабатываются данные компьютерной томографии для диагностирования коронавирусной инфекции. В радиологический центр поступают снимки КТ из 45 клиник, ИИ обрабатывает их и самостоятельно ставит диагноз.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Роструд, трудоустройство, искусственный интеллект
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