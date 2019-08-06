«Яндекс.Драйв» стал третьим по выручке каршерингом после раскрытия данных

Сервис «Яндекс.Драйв» впервые раскрыл свои финансовые результаты. Меньше чем за год ему удалось стать третьим по размеру выручки среди каршерингов в России, но при этом «Яндекс.Драйв» зафиксировал и самые большие убытки

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Согласно данным СПАРК, выручка «Яндекс.Драйв» за 2018 год составила 1,129 млрд руб., чистый убыток — 550,6 млн руб.

Эта отчетность по РСБУ — первая, по которой можно судить о показателях сервиса «Яндекс.Драйв», который был запущен в конце февраля прошлого года. Отдельно «Яндекс» не выделяет финансовые показатели этого направления.

Изначально клиентам «Яндекс.Драйв» были доступны для аренды 750 автомобилей, но в сентябре компания объявила, что увеличила парк до 4,3 тыс. автомобилей. Сейчас он насчитывает 11,5 тыс. машин, сообщил представитель «Яндекса».

По размеру выручки «Яндекс.Драйв» оказался третьим на российском рынке каршеринга. Лидером была компания «Каршеринг Руссия» (работает под брендом «Делимобиль»), чья выручка составила 1,551 млрд руб., а чистый убыток — 258,7 млн руб., следует из данных СПАРК. У компании «Каршеринг» (BelkaCar) эти показатели равнялась 1,373 млрд и 386 млн руб. соответственно.

Как ранее сообщали власти Москвы, по итогам 2018 года столица занимала второе место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга). В прошлом году через подобные сервисы в городе было совершено 23 млн поездок, что в 3,5 раза больше, чем в 2017-м.