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Технологии и медиа ,  
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Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14%

Чистая прибыль компании в 2019 году превысила 3 млрд руб., а инвестиции в развитие — 20 млрд руб. В этом году она готовится вложить в модернизацию в три раза больше, чтобы стать лидером на рынке логистики и e-commerce
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2019 году чистая прибыль АО «Почта России» выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года. Документ опубликован на сайте «Почты России».

Выручка составила 206,86 млрд руб., что на 9% выше, чем в позапрошлом году. Показатель EBITDA увеличился на 27% и составил 19,36 млрд руб.

Основными статьями дохода «Почты России» в прошлом году были посылки и EMS-отправления (на них приходилось 69,27% выручки), финансовые услуги (47,1%), письменная корреспонденция (45,68%), розничная торговля (19,42%), подписка и операции с периодическими печатными изданиями (8,9%).

На конец 2019 года в компании работали более 331 тыс. человек, или на 1,5% меньше, чем по итогам 2018-го.

Максим Акимов — РБК: «Почте» предстоит совершить чудовищный кульбит»
Бизнес
Максим Акимов

В прошлом году компания потратила 21,97 млрд руб. на реализацию инвестиционной программы, это на 27% больше, чем в 2018-м. Увеличение расходов связано с ростом затрат на финансово-инвестиционную сферу — участием в капитале Почта Банка и компании «Национальные логистические технологии» (СП почты и ВТБ), а также приобретением административно-складского комплекса ЛПЦ «Москва» во Внуково-2.

В 2020 году инвестиционная программа «Почты России» должна составить почти 60 млрд руб. Одно из наиболее затратных направлений — логистика и транспорт (почти 20 млрд руб.). Как сообщил в интервью РБК гендиректор «Почты России» Максим Акимов, основная задача, поставленная перед ним во время назначения на должность в феврале, — сделать «Почту» в ближайшие пять лет технологической компанией, лидером национального рынка логистики и электронной коммерции. Для курьерских служб почта закупает автомобили — сейчас идет поставка 1,1 тыс. Lada Largus. По словам Акимова, компания сдвинула срок закупки машин с 2022 года на текущий, чтобы поддержать автопром. В планах компании к двум имеющимся у нее самолетам добавить еще семь, поскольку в условиях пандемии собственная авиация оказалась весьма кстати.

Еще более 14 млрд руб. в инвестпрограмме 2020 года запланированы на трансформацию сети, а более 6,5 млрд руб. — на цифровую трансформацию и информационные технологии.

«Почта России» проведет тендер на концепцию для почтамта на Мясницкой
Бизнес
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Для финансирования инвестпрограммы «Почта России» планирует в этом году выпустить бессрочные облигации на 70 млрд руб., рассказывал Акимов. Глава «Почты России» считает, что инвестиционная программа даст качественные изменения: принципиально другое «цифровое сердце» всех бизнес-процессов, другую культуру в компании и другую физическую инфраструктуру. «Почта России» планирует полноценно присутствовать в е-commerce с торговой витриной и маркетплейсом, встроенным в собственные сервисы, продукты и приложения, либо в партнерстве, либо самостоятельно.
Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: «Почта России», Финансовые показатели
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