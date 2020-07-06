Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14%

Чистая прибыль компании в 2019 году превысила 3 млрд руб., а инвестиции в развитие — 20 млрд руб. В этом году она готовится вложить в модернизацию в три раза больше, чтобы стать лидером на рынке логистики и e-commerce

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2019 году чистая прибыль АО «Почта России» выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года. Документ опубликован на сайте «Почты России».

Выручка составила 206,86 млрд руб., что на 9% выше, чем в позапрошлом году. Показатель EBITDA увеличился на 27% и составил 19,36 млрд руб.

Основными статьями дохода «Почты России» в прошлом году были посылки и EMS-отправления (на них приходилось 69,27% выручки), финансовые услуги (47,1%), письменная корреспонденция (45,68%), розничная торговля (19,42%), подписка и операции с периодическими печатными изданиями (8,9%).

На конец 2019 года в компании работали более 331 тыс. человек, или на 1,5% меньше, чем по итогам 2018-го.