Депутаты предложили увеличить количество рекламы на ТВ

Речь идет об увеличении лимита на показ рекламы в течение часа с 9 до 12 минут. Параллельно предложено ввести суточный порог на показ рекламы. Это, по мнению авторов идеи, позволит вещателям более эффективно распределять рекламу

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В Госдуму внесен законопроект, который предлагает поднять порог лимита показа рекламы в течение часа на российском телевидении. Проект документа размещен в думской базе законопроектов. Его авторами значатся депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин и Марина Мукабенова.

В настоящее время общая продолжительность рекламы в течение часа эфира не должна превышать 15% (девять минут). Проект закона предлагает увеличить этот лимит до 20% (12 минут в час). Параллельно депутаты предлагают установить суточный лимит продолжительности рекламы — не более 15% времени вещания в течение суток (216 минут в сутки). Такой же суточный лимит рекламного времени, как отмечается в пояснительной записке к документу, формируется при существующем сегодня 15%-ном часовом лимите на телевизионную рекламу.

Депутаты подчеркивают, что за счет установления суточного лимита суточная рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней. Авторы проекта рассчитывают, что инициатива позволит распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток.

Еще одно нововведение касается пересмотра подхода к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах. В настоящее время реклама может распространяться только перед началом и после окончания передач, предельная продолжительность такой рекламы установлена и зависит от продолжительности передачи. Документ предлагает отменить эти ограничения и параллельно установить запрет на рекламу в таких передачах товаров, не предназначенных для детей.

Депутат Антон Горелкин пояснил РБК, что увеличение показа рекламы позволит каналам стать более привлекательными для рекламодателей.

«Цель нашего законопроекта — поддержать наши каналы в условиях падающего рынка и повысить качество детских программ, простимулировать каналы производить больше контента для детей, сделать его более разнообразным, чтобы каналы инвестировали в такие проекты. Хочется, чтобы детское вещание не было «хромой уткой». Речь идет обо всех детских каналах, как федеральных, так и городских», — считает депутат.

По его словам, законопроект предполагает также прерывание детских передач рекламой. «Раньше было такое ограничение, теперь мы его хотим снять. Мы также развиваем таким образом индустрию детских товаров. Автомобиль и прокладка — это не детские товары, а игрушки — да», — считает Горелкин.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил РБК, что поддерживает предлагаемые парламентариями изменения в закон «О рекламе». «Скорее всего, поддержим. Закон важный», — отметил Левин, добавив, что профильный комитет рассмотрит эту инициативу уже на следующей неделе.

Депутат также отметил, что предлагаемый законопроект позволит телеканалам более эффективно привлекать рекламодателей и обеспечивать стабильность своего финансирования. Говоря о предлагаемых изменениях, касающихся рекламы в детских передачах, он отметил, что наибольший эффект от этого испытают региональные и тематические детские телеканалы, что позволит сохранить разнообразие российского медиаландшафта.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил РБК, что с антимонопольной службой инициативу об увеличении допустимого объема рекламы в час с девяти до 12 минут никто не обсуждал. «Изучим обоснование и только тогда сформулируем свою позицию», — сказал он.

Предлагаемый депутатами лимит рекламного времени на ТВ — 12 минут — соответствует мировой практике, сейчас он — один из самых низких в мире, напомнила гендиректор Национальной медиа группы Ольга Паскина. «Предложенная инициатива предоставляет гибкость по управлению рекламным инвентарем без увеличения общего объема рекламы в сутки, что повышает привлекательность телевидения для рекламодателей», — отметила Паскина.

Гендиректор рекламной группы Dentsu Aegis Network Михаил Вощинский заявил РБК, что предложенная депутатами мера позволит снизить нагрузку на ТВ-инвентарь и компенсировать падающий рейтинг. «Особенно заметно это будет на каналах с высоким спросом, где наблюдается дефицит доступных рекламных возможностей. Если бюджеты рекламодателей не будут иметь существенный рост в следующем году, увеличение рекламного времени в ТВ-эфире будет способствовать обострению конкуренции между ТВ и интернет за деньги рекламодателя, что может положительно сказаться на ценовых условиях для брендов», — уверен он.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в беседе с РБК заявил, что ведомство поддерживает расширение часового лимита показа рекламы. «По запрету рекламы недетских товаров в детских передачах мы сомневаемся. Любое ограничение рекламы в детских передачах подрывает производство детского контента», — сказал он.

Представители «Первого канала» и холдинга ВГТРК заявили РБК, что не комментируют инициативы. РБК направил запрос в Национальный рекламный альянс (учрежден вещателями и продает рекламу практически на всем федеральном ТВ), «Газпром-Медиа», холдинг «СТС Медиа».