«Туполев» раскрыл характеристики гражданского сверхзвукового самолета

Конструкторское бюро «Туполев» сообщило о предварительной стоимости и характеристиках нового гражданского сверхзвукового самолета.

«КБ Туполева уже завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету», — рассказал «РИА Новости» заместитель гендиректора ПАО «Туполев» по проектированию Валерий Солозобов.

По его словам, разработчикам еще предстоит совместно с ведущими институтами, такими как ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ и КБ «Авиадвигатель», решить главную проблему сверхзвуковой авиации — преодоление звукового барьера. Тем не менее уже известны предварительные характеристики нового самолета. В частности, планируется, что на высоте 11 км самолет сможет развивать скорость от 1500 до 1900 км/ч. При этом взлетная масса воздушного судна составит 70 т, а мест в салоне будет около 30.

Солозобов отметил, что разработчики проработали две основные версии самолета — с фиксированной и изменяемой геометрией крыла, что повысит взлетно-посадочные характеристики.

По предварительным данным, в первое время новый сверхзвуковой самолет будет стоить чуть дороже дозвукового магистрального Ту-214. Согласно основанному на данных по фактическим сделкам производителей с авиакомпаниями расчету стоимости издания «Эксперт Online», базовая цена Ту-214 составляет $28 млн.

Ранее, в конце января, президент России Владимир Путин предложил возобновить в стране производство сверхзвуковых гражданских самолетов на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Последний сверхзвуковой лайнер Ту-144 был выведен из эксплуатации из-за финансовых проблем еще в 1980-е годы