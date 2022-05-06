«Коммерсантъ» узнал о планах «Сбера» свернуть игровое подразделение

Проект SberGames, запущенный в прошлом году, был ориентирован на мобильные игры, но из-за санкций не сможет публиковать их в магазинах приложений, полагают источники газеты

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Сбер» рассматривает возможность свернуть свое игровое подразделение SberGames, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке.

По словам одного из собеседников, проблема связана с тем, что проект был изначально ориентирован на разработку мобильных игр, однако структуры попавшего под санкции банка, скорее всего, не смогут распространять их через такие маркетплейсы, как Google Play и App Store.

Как сообщил источник газеты в одной из игровых студий, сейчас сотрудники игрового подразделения «Сбера» ищут работу. Всего в проектах в области игровой разработки задействовано около 200 профильных специалистов. Собеседник издания в правительстве добавил, что «пока все финансируется по плану», однако руководители компании, «возможно, как и многие, проводят оптимизацию и сокращают ненужные функции».

SberGames может попытаться скрыть связь со «Сбером», допускает один из источников «Коммерсанта». По мнению продюсера студии Owlcat Games Максима Фомичева, крупные российские корпорации, которые инвестировали в развитие игровой разработки, могут разделить бренды на внутренние и внешние, чтобы сохранить международный рынок. В этом случае внешний бренд «попытается избавиться от любой связи с российской материнской компанией».

«Мы прорабатываем разные стратегии развития и управления активом», — заявили РБК в «Сбере». РБК направил запрос представителю SberGames.

Источник РБК, связанный с компанией, ранее сообщал, что слухи о закрытии SberGames были связаны с уходом в марте 2022 года Алисы Чумаченко с поста руководителя проекта. Тем не менее, SberGames, по словам собеседника РБК, планирует развиваться и дальше и рассматривает варианты партнерства со сторонними, в том числе иностранными студиями.

Читайте на РБК Pro Pro От 11 сентября до пандемии: как Booking Holdings преодолевала кризисы От 11 сентября до пандемии: как Booking Holdings преодолевала кризисы Статьи Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи Статьи Pro Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Статьи Pro Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно Инструкции Pro Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Инструкции Pro Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Статьи Pro x The Economist Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе Статьи

Дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент» объявила об открытии собственного игрового направления в апреле прошлого года. По данным СПАРК, тогда же было учреждено ООО «Сбергеймз» (бренд SberGames) с уставным капиталом 324 тыс. руб.; информация об учредителях не раскрывается. Направление возглавила Алиса Чумаченко, основательница разработчика игр Game Insight. Тогда сообщалось, что в SberGames приступили к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки и разных околоигровых сервисов. «Ведомости» писали, что инвестиции в запуск проекта должны были составить около $100 млн.

В марте текущего года SberGames объявила, что Чумаченко покинула пост и ее сменил сооснователь Gosu Data Lab Александр Михеев.

24 февраля США включили Сбербанк в санкционный список САРТА, который предполагает введение ограничений на корреспондентские счета в стране. 6 апреля власти Соединенных Штатов объявили, что Сбербанк попал в список SDN (Specially Designated Nationals): ограничения предусматривают заморозку активов фигурантов и запрет для американцев вести с ними бизнес. Меры коснулись более чем 40 дочерних структур банка. После этого приложение банка убрали из App Store и Google Play. В «Сбере» заявили, что санкции существенно не повлияют на его работу и обслуживание россиян.

В конце марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что VK рассматривает возможность продать свое игровое подразделение MY.Games из-за санкций в отношении генерального директора компании Владимира Кириенко. В VK это отрицают. Как уточнили в пресс-службе компании, планируется только переименовать одно из текущих юридических лиц.