Суд арестовал счета российской структуры Dell почти на ₽780 млн

Обеспечительные меры приняты в рамках иска интегратора «Талмер» к ООО «Делл». Истец пожаловался на неоказание услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в России из-за остановки бизнеса

Фото: Mike Blake / Reuters

Арбитражный суд Москвы арестовал счета российской структуры американского производителя компьютеров Dell на 778,5 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Внимание на это обратила газета «Коммерсантъ».

В суд на ООО «Делл» (контролируется нидерландскими Dell Global Holdings III BV и Dell International Holdings VIII BV; Нидерланды входят в российский список «недружественных» стран) подал системный интегратор «Талмер» в начале апреля. Претензии интегратора связаны с тем, что он внес аванс за оказание ООО «Делл» услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в России, но ООО «Делл» не выполнила взятых на себя обязательств. «Талмер» обвинил российскую структуру Dell в неосновательном обогащении и потребовал взыскать долг в размере 778,5 млн руб. В качестве третьего лица в деле участвовал «МегаФон».

«ООО «Делл» является официальным представителем VMware в России и по сути осуществляет перепродажу услуг технической поддержки VMware. При этом, несмотря на прекращение компанией VMware предоставления услуг в Российской Федерации, ответчик не предпринял никаких действий по альтернативному способу исполнения обязательств и не возвратил авансовые платежи ООО «Талмер», — говорится в обосновании иска.

Истец также попросил суд принять обеспечительные меры и наложить арест на имущество и денежные средства ООО «Делл», полагая, что прекращение «Делл» своего бизнеса по оказанию услуг техподдержки в России «может привести к затруднению или сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем».

Суд согласился с доводами «Талмера».

«Заявление ООО «Талмер» о принятии обеспечительных мер удовлетворить. <...> Наложить арест на имущество и денежные средства, в том числе денежные средства, которые будут поступать на все открытые банковские счета ООО «Делл», в размере 778 576 223 рубля 21 коп.», — определил суд. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

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