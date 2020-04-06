Маркетинговые агентства попросили клиентов перейти на предоплату

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Российская ассоциация маркетинговых услуг, Национальная ассоциация организаторов мероприятий и Russian event marketing association (Российская ассоциация событийного маркетинга) обратились от имени компаний к клиентам и партнерам с призывом изменить нынешнюю практику договорных отношений и перейти с постоплаты на предоплату. Об этом РБК сообщил РБК представитель Российской ассоциации маркетинговых услуг.

Ассоциации подготовили письмо, которое с 6 апреля рассылают рекламодателям, в числе которых PepsiCo, Nestle, Procter & Gamble, «Отисифарм». Копия письма есть в распоряжении РБК, представители Российской ассоциации событийного маркетинга и Национальной ассоциации организаторов мероприятий подтвердили факт рассылки письма.

Отраслевые объединения попросили рекламодателей в первую очередь пересмотреть условия оплаты: большинство агентств всегда оказывали услуги на условиях стопроцентной постоплаты, теперь они просят перейти на предоплату проектов в размере не менее 70% от бюджета. Кроме того, агентства хотят, чтобы рекламодатели досрочно погасили свою дебиторскую задолженность и перешли на электронный документооборот.

Изменить условия работы ассоциации просят в связи со сложившейся на рынке кризисной ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции, объясняют авторы письма. «В нынешней ситуации важно не только обсуждать краткосрочные меры поддержки, но и то, по каким правилам отрасль будет работать после коронавируса. Вопрос предоплат — для нас жизненная необходимость. Без решения этого вопроса рынок упадет как в количественном плане, так и в самом качестве проектов», — констатирует исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля. «Мы не являемся банковскими структурами и не можем быть кредитными организациями для наших клиентов», — добавляет председатель REMA Артем Минасян.