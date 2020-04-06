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Пандемия коронавируса ,  
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Маркетинговые агентства попросили клиентов перейти на предоплату

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российская ассоциация маркетинговых услуг, Национальная ассоциация организаторов мероприятий и Russian event marketing association (Российская ассоциация событийного маркетинга) обратились от имени компаний к клиентам и партнерам с призывом изменить нынешнюю практику договорных отношений и перейти с постоплаты на предоплату. Об этом РБК сообщил РБК представитель Российской ассоциации маркетинговых услуг.

Ассоциации подготовили письмо, которое с 6 апреля рассылают рекламодателям, в числе которых PepsiCo, Nestle, Procter & Gamble, «Отисифарм». Копия письма есть в распоряжении РБК, представители Российской ассоциации событийного маркетинга и Национальной ассоциации организаторов мероприятий подтвердили факт рассылки письма.

Отраслевые объединения попросили рекламодателей в первую очередь пересмотреть условия оплаты: большинство агентств всегда оказывали услуги на условиях стопроцентной постоплаты, теперь они просят перейти на предоплату проектов в размере не менее 70% от бюджета. Кроме того, агентства хотят, чтобы рекламодатели досрочно погасили свою дебиторскую задолженность и перешли на электронный документооборот.

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Изменить условия работы ассоциации просят в связи со сложившейся на рынке кризисной ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции, объясняют авторы письма. «В нынешней ситуации важно не только обсуждать краткосрочные меры поддержки, но и то, по каким правилам отрасль будет работать после коронавируса. Вопрос предоплат — для нас жизненная необходимость. Без решения этого вопроса рынок упадет как в количественном плане, так и в самом качестве проектов», — констатирует исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля. «Мы не являемся банковскими структурами и не можем быть кредитными организациями для наших клиентов», — добавляет председатель REMA Артем Минасян.

«В сфере офлайн-маркетинга произошла настоящая катастрофа, которая в скором времени будет сопоставима разве что с временами Великой депрессии», — рассказывала ранее о ситуации на рынке президент Российской ассоциации маркетинговых услуг Лариса Фортуна. По ее словам, событийный маркетинг упал в связи с запретом на массовые мероприятия до нуля, услуги по стимулированию покупательского спроса (проведение промоакций и т.п.) также снизились до нуля в связи с санитарными ограничениями и текущей рыночной ситуацией, спортивный маркетинг просел на 80%, производство видеоконтента — также на 80%, работа с сотрудниками розничных сетей — пока только до 30%, разработка креатива — на 50%.

Остановка запущенных проектов и заморозка постоплаты полностью реализованных «опрокинули» маркетинговые агентства «в глубокий минус» с самого начала эпидемии, констатирует Фортуна. Потери по первому полугодию, с учетом отрицательного результата первого квартала 2020 года, достигнут минимум 25–30 млрд руб., прогнозирует она. В 2019 году вся индустрия маркетинговых услуг заработала 121,2 млрд руб.

Представители PepsiCo, Nestle, Procter & Gamble, «Отисифарм», которым направлены письма, на момент публикации не ответили на запрос РБК. В ассоциации «Русбренд», объединяющей крупнейших рекламодателей, также не прокомментировали предложение маркетинговых агентств.

Теги: кризис, маркетинг, коронавирус, Финансовые вопросы
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