Организаторы мероприятий и промоакций допустили потери до 15% доходов

Доходы индустрии маркетинговых услуг могут сократиться на 10–15% в 2020 году, объявили эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на встрече с журналистами во вторник, 17 марта. Потери могут составить до 18,2 млрд руб. — в 2019 году этот сегмент заработал 121,2 млрд руб. Этот сценарий исследователи назвали позитивным, он сбудется, если во втором полугодии все будет благополучно: в марте—апреле 2020 года уже отменены или переведены в онлайн-версию все крупные форумы и выставки из-за угрозы распространения коронавируса.

Доля event-маркетинга, куда входит организация всевозможных клиентских мероприятий, интеграция компаний в экономические форумы и выставки (например, ПМЭФ), приносит этому сегменту около 20–25% доходов, при этом изменения в event-индустрии сказываются на всем рынке маркетинговых услуг.

Что будет с остальными сегментами рекламного рынка, исследователи не уточняют. По итогам 2019 года рынок в целом вырос на 5%, до почти 493,8 млрд руб., посчитала ассоциация. При этом доходы телеканалов — основной площадки, которую производители используют для продвижения своих товаров повседневного спроса, — снизились на 6%, до 175 млрд руб.

Рекламные доходы прессы сократились на 16%, до 15,1 млрд руб., радио — на 5%, до 16 млрд руб. Доходы рекламы в сегменте Out of Home эксперты не оценили, поскольку «так и не пришли к единой точке зрения», сообщил вице-президент АКАР Сергей Веселов.



Рост суммарных рекламных доходов рынку обеспечил интернет: в 2019 году его доходы увеличились на 20%, до 244 млрд руб., что составляет почти 40% от всего рекламного рынка.