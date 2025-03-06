Счетная палата указала на недостатки мер господдержки инноваций

Эффективность господдержки инноваций в 2019-2023 годах была «ниже средней», указала Счетная палата, отметив, что для полного анализа — ей недостаточно данных о проектах. За четыре отчетных года на инновации потратили ₽165,4 млрд.

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Эффективность мер господдержки инновационной инфраструктуры в 2019-2023 года оценивается «на уровне 0,6356 от 1 возможного, что соответствует уровню эффективности «ниже среднего». Такой вывод приводится в отчете Счетной палаты о результатах аудита реализации мер господдержки инновационной деятельности (есть у РБК). Всего в 2019–2023 годах из федерального бюджета на поддержку инновационной инфраструктуры потратили 165,4 млрд руб. из федерального бюджета.

В ходе проверки анализировали распределение мер господдержки инновационной инфраструктуры, то есть того, что должно обеспечить развитие в России «технологической воронки» (от массовой предакселерации команд до развития зрелых технологических компаний с последующим выходом на публичную продажу акций). Проверяли деятельность Минобрнауки, Минфина, Минэкономразвития, Роспатента, АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», фонда «Сколково», Фонда инфраструктурных и образовательных программ и др.

На какие недостатки указала Счетная палата

При финансировании инновационных проектов «преобладают в основном безвозвратные формы»: гранты (их получили около 60,5% проектов), льготы (35,3%). На возвратное финансирование (займы, инвестиции в капитал) пришлось около 3,4%. Это, по мнению аудиторов, «не способствует переходу объектов инновационной инфраструктуры на рыночные механизмы функционирования»;

На данный момент нет полной информации о предоставленных мерах господдержки. В Едином реестре получателей таких мер есть информация об уровне готовности технологий только по 62,5% продуктов, информация об используемых технологиях — по 81,7%. Нет информации об инновационных проектах, поддержанных 13 из 29 институтов инновационного развития и организаций;

Нет исчерпывающего перечня организаций, осуществляющих господдержку инновационной инфраструктуры; часть поддержанных компаний развивает не те технологии, которые причислены к критическим или сквозным по указам президента России от 7 июля 2011 года и от 18 июня 2024 года;

Отдельные меры господдержки являются дублирующими и требуют оптимизации или интеграции.

Поддержку получают в основном продукты, находящихся на поздних уровнях готовности технологий. Их производители — это часто компании, работающие на рынке долгое время. Господдержка компаний на начальных стадиях работает через акселерационные программы, но созданные таким образом университетские стартап-проекты в дальнейшем редко получают финансирование через другие институты инновационного развития и доходят до следующих стадий зрелости;

Из-за внешних факторов часть организаций, распределяющих господдержку, могли достичь утвержденных результатов за счет занижения установленных изначально плановых показателей. Например, в программе «Взлет — от стартапа до IPO» объем выручки инфраструктурных проектов составил 6,8 млрд руб., результат выполнен, но по сравнению с планируемым в первоначальной версии программы показатель уменьшился на 2,3 млрд руб.;

Несмотря на инвестиционную привлекательность особых экономических зон (ОЭЗ), деятельность их управляющих компаний в среднем бесприбыльна, объекты инновационной инфраструктуры не загружены на полную мощность (только 42,8% полезной площади ОЭЗ предоставлены в аренду или находятся в собственности резидентов).

Что не так с поддержкой инноваций

В отчете Счетной палаты указано, что средний уровень кассового исполнения выделенных из бюджета денег на поддержку инноваций в 2019-2023 годах составил 96,1%. Такой показатель объясняется корректировкой проектно-сметной документации, технических заданий по строительству объектов, поздним началом оказания части мер господдержки из-за геополитической ситуации, санкций и временной приостановки инвестиций со стороны бизнес-ангелов.

При этом средства из внебюджетных источников на господдержку инновационной инфраструктуры не привлекаются в достаточных объемах: в 2017–2024 годах было привлечено 85,9 млрд руб., на 28,3% меньше, чем бюджетное финансирование. Это связано также с экономической неопределенностью из-за санкций и тем, что банкам невыгодно кредитовать малый бизнес — по требованию ЦБ в таком случае необходимо создавать резервы в 80–100% выданного тела кредита, отвлекая тем самым значительный ресурс.

Представитель Корпорации МСП говорит, что в упомянутом в отчете Счетной палаты проекте «Взлет — от стартапа до IPO» они отвечают только за одно из нескольких мероприятий — предоставление льготных кредитов через дочерний МСП Банк. Представитель настаивает, что по этому мероприятию снижения изначально запланированных показателей не проводилось: Корпорация МСП и МСП Банк достигли целевых показателей досрочно в третьем квартале 2024 года и даже превысили их, заключив кредитные договоры с 286 компаниями на сумму 48,2 млрд руб.

Представитель Минэкономразвития, комментируя тезис о поддержке компаний на поздних стадиях, отметил, что, по данным Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности, более 55% компаний созданы после 2018 года, 39% — после 2020 года. Он также отметил, что недавно созданные компании «не смогут с должной эффективностью пользоваться возвратным финансированием, в этой связи для них предпочтительна поддержка в форме грантов и налоговых льгот». «Компании, находящиеся на этапе развития и масштабирования, смогут воспользоваться в том числе льготным кредитованием и иными возвратными механизмами финансирования, а также получить капитал за счет венчурных инвестиций», — указал представитель Минэка.

Он также сообщил, что его ведомство работает с поставщиками данных, чтобы Единый реестр получателей господдержки содержал исчерпывающую информацию. Минэк вместе с Минфином и Минобрнауки также работают над исключением дублирования мер господдержки инновационной деятельности, как и над настройкой фокуса инвестиций на стратегические технологии, отметил он. «Такой синергетический подход позволит грамотно выстроить систему мер господдержки инновационной деятельности и устранит выявленные Счетной палатой проблемные вопросы», — рассчитывает представитель Минэка.

Зампред ВЭБ.РФ Игорь Дроздов также отметил, что поддержка в форме грантов важна для финансирования инженерных компаний, конструкторских бюро, разрабатывающих технологии, которые впоследствии могут быть масштабированы в производстве. «Внедрение новой технологии в промышленное производство сопряжено с технологическими и экономическими рисками. Закрывать их только за счет заемного финансирования неправильно — все будут просто покупать готовые зарубежные решения, чтобы не рисковать», — объяснил Дроздов. По его словам, запросы бизнеса и государства на разработку технологических решений «не исчерпываются сквозными и критическими технологиями», поэтому институты развития группы ВЭБ.РФ «поддерживают важные для развития экономики технологические проекты и по другим направлениям».

Партнер частной инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов, согласен с выводами Счетной палаты о дублировании мер поддержки и диспропорции в их распределении в пользу технологических лидеров вместо молодых коллективов и университетских проектов. «Это приводит к отсутствию новых крупных игроков на рынке, поскольку основные ресурсы сконцентрированы на поддержке уже состоявшихся лидеров, — отметил Борисов. — При этом информация о деятельности инновационной инфраструктуры остается недостаточно прозрачной даже для профессиональных инвесторов, не говоря уже об отдельных проектах».

В то же время он указал, что безвозмездная поддержка, на которой Счетная палата акцентирует внимание, необходима. «Сокращать ее объемы было бы ошибочно. Опыт развитых рынков, таких как ЕС и США, показывает, что объем безвозмездной поддержки со стороны государства или квазигосударственных структур составляет от 1 к 5 до 1 к 10 по сравнению с частными инвестициями. Проблема не в избытке, а в недостатке такой поддержки для инновационных проектов», — настаивает Борисов, отметив, что такую поддержку целесообразнее направлять не на отдельные проекты, а на профессиональные инвестфонды и организации, которые занимаются их развитием. Также он не согласен с критикой Счетной палаты, касающейся поддержки технологических решений, которые не признаны критически важными для стратегического развития страны. «Эта критика кажется не вполне обоснованной, учитывая динамичность рынка технологий. <…> Регуляторные документы зачастую отстают от реальности и могут утрачивать актуальность уже через несколько лет после их принятия», — пояснил партнер Kama Flow. В целом, он считает, что цели и задачи, поставленные в рамках развития инновационной инфраструктуры, «недостаточно амбициозны», а результаты «оставляют желать лучшего». «Большинство показателей, которых удалось достичь в инновационном секторе, скорее, являются следствием естественного развития экономики, нежели результатом целенаправленных усилий со стороны инновационной инфраструктуры», — настаивает Борисов.

Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов отметил, что потенциал государственного финансирования на венчурном рынке сильно ограничен. «На этапе коммерциализации 8 из 10 бизнес-гипотез оказываются ошибочными, и это общемировая статистика. И с бюджетными деньгами стартап несет ответственность за нецелевое использование при вероятности неудачи 80%. Получается, что коэффициент полезного действия государственных денег для инновационных проектов серьезно ограничен, так как их можно использовать только на ранних, посевных стадиях, при создании рабочих прототипов», — указал Варламов. По его словам, отсутствие системных инвестиций на венчурном рынке сегодня не позволяет стартапам последовательно привлечь несколько раундов и вырастить глубокую технологическую гипотезу. «В то же время деньги есть у корпораций, банков, НПФ, страховых компаний. Это незадействованный в экономике капитал, который мог бы принести отдачу, например, через целевые инвестфонды размером от 30 до 150 млрд руб. каждый под технологические запросы конкретных индустрий», — отметил глава ФРИИ.