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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Глава ФРИИ объяснил, почему государству не стоит инвестировать в стартапы

Глава ФРИИ Кирилл Варламов считает, что государству не стоит заниматься венчурными инвестициями: в силу своей специфики они всегда будут привлекать внимание правоохранительных органов. Об этом он заявил в интервью РБК
Кирилл Варламов
Кирилл Варламов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Лучше, чтобы государство не инвестировало в венчурные проекты, поскольку эффективность госфинансирования ниже, заявил в интервью РБК глава Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

Он отметил, что «государство научилось выдавать гранты», это полезно в микроэлектронике, программном обеспечении и других областях, где есть экстренные задачи по импортозамещению решений ушедших из России компаний. «Но в целом эффективность такого финансирования значительно ниже, чем инвестиционного. Я много раз говорил, что грант — это благотворительность, а инвестиции — это как нанять человека на работу. То есть вы изначально смотрите на его мотивацию, качество, требуете возврата инвестиций и т.д.», — настает Варламов.

Глава ФРИИ — РБК: «На венчурном рынке колоссальная нехватка денег»
Технологии и медиа
Кирилл&nbsp;Варламов

В конце мая правительство внесло в Госдуму законопроект «О технологической политике России», в котором среди прочего указано, что органы финансового контроля при оценке финансирования проектов должны учитывать право на обоснованный риск и если сформирован портфель проектов, то он должен оцениваться целиком, а не по отдельным проектам, но критерии должно установить правительство. Однако, по мнению главы ФРИИ, это вряд ли поможет рынку: «Сегодня один чиновник дал право на риск, а завтра пришел другой и посадил тебя. Если пропали бюджетные деньги, кто-то должен сесть, а лучше несколько человек».

В июне 2020 года после ареста Александра Повалко, занимавшего на тот момент пост главы Российской венчурной компании (РВК), глава ФРИИ предложил приостановить работу институтов развития в России. «У меня есть предложение заморозить деятельность всех институтов развития до освобождения Александра из-под домашнего ареста. Это будет хотя бы справедливо по отношению к людям, вовлеченным в работу всей отрасли», — писал он.

Повалко был отправлен под домашний арест по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Дело было связано со сделкой по реинвестированию части средств, вырученных от продажи портфельной компании РВК Soft Machines Inc., в другую портфельную компанию — «Алион». Как говорил адвокат Повалко, его подзащитному вменялось то, что руководство РВК не добилось досрочного погашения займа, выданного Soft Machines Inc. При этом срок погашения займа на тот момент еще не истек. Повалко свою вину отрицал.

В январе 2022 года суд выпустил Повалко из-под домашнего ареста, оставив запрет определенных действий. В феврале того же года он вернул это уголовное дело в прокуратуру для устранения нарушений. Прокуратура пыталась оспорить это решение, но пока безуспешно.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Анна Балашова Анна Балашова
ФРИИ Венчурные инвестиции государственное участие фонды
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