Минэк поспорил с главой ФРИИ о необходимости господдержки стартапов

По мнению главы ФРИИ Кирилла Варламова, эффективность госфинансирования значительно ниже, чем инвестиционного. В Минэке на это ответили, что эффективность господдержки IT-компаний в разы превышает объем госвложений

Кирилл Варламов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Эффективность государственной поддержки технологических компаний в разы превышает объем затраченных из бюджета средств, заявили в Минэкономразвития, комментируя слова главы Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилла Варламова о том, что эффективность государственного финансирования значительно ниже, чем инвестиционного.

По данным ведомства, с 2021 года господдержку в размере 32,5 млрд руб. в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» получили более 8 тыс. предпринимателей, создано свыше 1,3 тыс. стартапов и более 100 тыс. новых рабочих мест. Выручка технологических компаний, получивших поддержку от государства, превысила 500 млрд руб., а налоговые отчисления в бюджеты различных уровней с 2022 года составили почти 40 млрд руб., отметили там.

Центром поддержки инжиниринга и инноваций 79 технологическим компаниям было выделено в общей сложности 12,2 млрд руб. «Объем подтвержденного спроса корпораций-заказчиков — 354 млрд рублей — почти в 30 раз больше бюджетного финансирования», — указали в министерстве.

Для поиска инвесторами перспективных компаний, а компаниями — инвестиционного финансирования была создана «Витрина стартапов», а добросовестные технологические компании могут рассчитывать на «право на риск», которое позволяет IT-компаниям и инвесторам в случае провала проекта не нести ответственность за потерю государственных средств.

В конце мая правительство внесло в Госдуму законопроект «О технологической политике России», в котором среди прочего указано, что органы финансового контроля при оценке финансирования проектов должны учитывать право на обоснованный риск, и если сформирован портфель проектов, то он должен оцениваться целиком, а не по отдельным проектам, но критерии должно установить правительство.

«В целом государство создает условия для развития и роста, активно помогает технологическим компаниям. Ориентиром в этой работе выступают задачи президента по достижению национальной цели «Технологическое лидерство», — подчеркнули в Минэке.

Варламов в интервью РБК высказал мнение, что государству не стоит заниматься венчурными инвестициями. Он отметил, что «государство научилось выдавать гранты», что полезно для решения экстренных задач по импортозамещению после ухода из России компаний, но «в целом эффективность такого финансирования значительно ниже, чем инвестиционного». «Я много раз говорил, что грант — это благотворительность, а инвестиции — это как нанять человека на работу. То есть вы изначально смотрите на его мотивацию, качество, требуете возврата инвестиций и т.д.», — отметил глава ФРИИ.

Говоря о «праве на риск», Варламов заметил, что «сегодня один чиновник» предоставил компании такое право, а «завтра пришел другой и посадил тебя». «Если пропали бюджетные деньги, кто-то должен сесть, а лучше несколько человек», — добавил он.