«ВКонтакте» впервые обошел YouTube по охвату среди россиян

«ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые обошел YouTube по месячному охвату. Mediascope также зафиксировал снижение посещаемости видеохостинга после его полного замедления в России на 6% за год

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей в декабре 2024 года составил почти 92 млн пользователей. Это следует из подсчетов исследовательской компании Mediascope, выполненных по запросу РБК (данные учитывают аудиторию старше 12 лет на десктопах и мобильных устройствах). По этому показателю соцсеть впервые обошла видеохостинг YouTube.

В декабре на фоне полного замедления YouTube его аудитория продолжила снижаться. Месячный охват платформы в России год к году снизился на 6%, по отношению к ноябрю 2024-ого — на 1,8%. По итогам декабря хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян. Но на фоне близких по значению показателей посещаемости и роста месячного охвата самого «ВКонтакте» на 2,8% за год этого оказалось недостаточно, чтобы американский видеохостинг сохранил преимущество.

За последние два года наибольший месячный охват YouTube Mediascope зафиксировал в марте 2024 года: тогда он превысил 96 млн россиян (у «ВКонтакте» на тот момент — 90 млн). Первое заметное падение YouTube — до 92,9 млн — было зафиксировано в сентябре 2024 года на фоне замедления работы сервиса на компьютерах и Smart TV. Но аудитория «ВКонтакте» тогда росла меньшими темпами и составила 90,5 млн.

На 21% год к году и на 9% по сравнению с ноябрем 2024-ого сократился среднесуточный охват YouTube. По итогам декабря он составил 42,1 млн человек. Аналогичный показатель «ВКонтакте» выше — 57,2 млн.

Как замедляли YouTube в России Российские интернет-провайдеры начали жаловаться на проблемы с воспроизведением видео на YouTube в начале августа 2024 года. При этом на мобильных сетях сервис продолжал работать. Роскомнадзор тогда утверждал, что снижение качества работы видеосервиса связано с уходом Google из России и прекращением поддержки инфраструктуры кеширующих серверов Google Global Cache. Но в самом Google отрицали связь проблемы с техническими вопросами или действиями компании. В середине декабря 2024 года на невозможность просмотра видео на YouTube стали жаловаться пользователи операторов мобильной связи. Источники РБК тогда заявили о полной блокировке сервиса в России. В Роскомнадзоре эту информацию не подтверждали, но и не опровергали, отмечая лишь наличие у ведомства «инструментов для мотивации компании».

С чем связан рост аудитории «ВКонтакте»

Ключевыми факторами роста активной аудитории «ВКонтакте», как утверждает представитель самой соцсети, стало развитие «VK Видео» и «VK Клипов»: оба сервиса «обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для авторов».

В результате, по собственным данным «ВКонтакте», общее время просмотра контента в «VK Видео» в конце декабря 2024-ого — начале января 2025 года увеличилось в четыре раза год к году и достигло 2,2 млрд минут в сутки. Среднесуточное число просмотров «VK Клипов» за год выросло в 2,6 раз и достигло 2,5 млрд. Кроме того, во «ВКонтакте» отмечают повышение качества рекомендаций в своих продуктах, обновление ленты соцсети и запуск платформы для размещения нативных интеграций для блогеров.

«ВКонтакте» объединяет ряд различных ресурсов, в том числе социальную сеть, а не только видеосервис, как YouTube, говорит глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Но тем не менее опережение конкурента внушает «оптимизм», констатирует эксперт. Рост показателей платформы, по словам Кускова, связан в том числе с активной маркетинговой политикой компании, которая продвигается не только в интернете, но и на телевидении и радио.

Тем не менее, несмотря на замедление, охват YouTube сократился незначительно, продолжает Кусков. Связано это с выработавшейся у аудитории привычкой и интересом к присутствующему на платформе контенту. «Пользователи будут прибегать ко всем возможным вариантам доступа, — считает Кусков. — Для дальнейшего развития «VK Видео» нужно менять систему монетизации и выстраивать новую стратегию привлечения блогеров».

Как блокировка повлияла на доходы блогеров В конце декабря 2024 года блогер Илья Мэддисон (автор YouTube-канала MaddyBlog с 765 тыс. подписчиков) рассказал, что после блокировки видеохостинга в России его доходы от рекламы выросли. Дело в том, что еще в 2022 году сам YouTube отключил показ рекламы для российских пользователей. Но поскольку теперь россияне могут получить доступ к сервису только через VPN, реклама им демонстрируется. Мэддисон отметил, что 15–20% зрителей его YouTube-канала теперь определяются как пользователи из Нидерландов, Германии и Франции — эти страны чаще всего используют VPN-сервисы. О том, что замедление YouTube еще осенью «благоприятно» сказалось на доходах блогеров, писал и отраслевой сайт Mobile Review. В некоторых случаях заработок с показа рекламы якобы увеличился в несколько раз, «вернувшись на показатели двух- или трехлетней давности». Издание также связывало это с использованием VPN, благодаря чему пользователи из России стали видеть рекламу.

Пользовательские практики достаточно «инерционны», считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Современная аудитория, особенно молодая, по его словам, тратит очень много времени на просмотр «разнообразного видео»: «Что-то посмотрели на YouTube, что-то в VK, а если там не нашли — вернулись на YouTube несмотря на замедление. К тому же до середины декабря замедления на мобильных устройствах практически не было, а многие смотрят видео именно на смартфонах. Это не могло не повлиять на статистику».

Даже в условиях замедления с YouTube «непросто конкурировать», продолжает Танаев, так как там всегда будет большой объем контента на эксклюзивной основе. Кроме того, американский видеохостинг предоставляет массу удобных для авторов способов монетизации контента. «Это важно именно для блогеров, и именно изобилия такого контента не хватает на VK», — резюмирует Танаев.