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ЕС рассмотрит запрет на использование техники Huawei для сетей 5G

FT: Евросоюз изучит возможность запрета на продукцию Huawei для построения сетей 5G
Германия и часть других стран ЕС не последовали рекомендации по отказу от сотрудничества с Huawei, теперь Брюссель обдумывает полный запрет. Там напомнили, что Европа столкнулась с последствиями зависимости от газа из России
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Евросоюз может ввести запрет на использование продукции Huawei и других компаний, которые считаются представляющими угрозу безопасности, для построения сетей связи 5G, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Европейские чиновники в беседе с газетой предостерегли от «издержек долгосрочной зависимости» от Китая и сравнили ситуацию с тем, как ЕС прежде полагался на поставки энергоносителей из России. «Мы знаем, каково это — зависеть от других», — подчеркнул один из собеседников.

Руководство ЕС три года назад рекомендовало исключить поставщиков с высоким уровнем риска, но выполнили рекомендацию только треть стран — участниц, закрыв Huawei доступ к критически важным элементам связи 5G. Еврокомиссар Тьерри Бретон называл эту долю слишком малой, что подвергает опасности коллективную безопасность Европы.

Источники FT пояснили, что обсуждение перевода рекомендации в запрет связан с тем, что Германия и некоторые другие страны затягивают решение этого вопроса, что вызывает беспокойство в руководстве ЕС. Однако запрет вряд ли будет одобрен до истечения срока полномочий нынешнего состава Еврокомиссии в 2024 году, учитывая время, необходимое для проведения инициативы через Европарламент и Евросовет, пишет газета.

Huawei критикует курс Евросоюза на сокращение связей и призвала «не политизировать» анализ кибербезопасности. «Исключение конкретных поставщиков из системы без надлежащей технологической оценки является нарушением принципов справедливости и недискриминации, а также нарушением законов и правил Европейского Союза», — настаивают в компании. Там отметили, что ни один суд не устанавливал факт злонамеренной кражи данных со стороны Huawei.

Российская сторона также испытывает опасения из-за Huawei. Как писал Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный документ Минцифры, некоторые высокопоставленные российские чиновники прошлым летом выразили обеспокоенность из-за рисков, связанных с чрезмерной зависимостью от китайских технологий. Huawei и China Mobile Ltd могут занять доминирующее положение на российском рынке, что будет представлять риски для информационной безопасности страны.
 

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