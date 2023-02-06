Росстат оценил рост производства копирования носителей информации

В 2022 году производство носителей для копирования информации выросло в России почти в три раза. Эксперты связывают это с популярностью грампластинок, ростом продаж DVD-дисков, а также переходом на отечественные облачные сервисы

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По итогам 2022 года ряду отраслей отечественной обрабатывающей промышленности удалось увеличить производство — так, сегмент копирования записанных носителей информации продемонстрировал рост в 2,6 раза, следует из данных Росстата.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), в эту категорию входят:

копирование на грампластинки, компакт-диски и музыкальные или иные звукозаписи с оригинальной матрицы (мастер-копии);

копирование на видеоленты, компакт-диски и кассеты фильмов и прочих видеозаписей с оригинальной матрицы;

копирование на диски, магнитные ленты, запись на электронный носитель, запись в память электронно-вычислительной машины (ЭВМ) компьютерных программ и данных с оригинального носителя.

В целом, по данным Росстата, на сектор полиграфической деятельности и копирования носителей информации приходится лишь 0,3% в структуре промышленного производства.

Почему могло увеличиться производство

Опрошенные РБК эксперты назвали разные причины этого роста. Один из факторов — уход западных онлайн-кинотеатров, что спровоцировало интерес россиян к физическим носителям контента. Согласно данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи дисков в формате WMV и Blue-ray с марта по сентябрь 2022 года увеличились в 2,2 раза относительно прошлого года. В Ozon сообщали, что пользователи маркетплейса за тот же период купили на 16% больше DVD-дисков с фильмами и на 51% больше DVD-дисков с музыкой по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Однако руководитель IoT-группы компании Softline Валерий Милых считает, что рост в 2,6 раза — это, скорее всего, «магия цифр и эффект масштаба» при росте копирования на грампластинки. Он напомнил, что в последнее время наблюдается бум их продаж. По мнению Милых, это связано с несколькими факторами: желанием обладать «физической копией», а не доступом к сервису аудиофайлов; влиянием маркетинговых клише о «настоящем, ламповом звуке» пластинок; смещение внимания артистов на грампластинки как на хороший элемент формирования авторского вознаграждения, так как в этом сегменте четкий и понятный учет количества. При этом эксперт оговорился, что в России осталось только одно предприятие по производству грампластинок — «Ультра Продакшн». «Если смотреть на ее показатели выпуска готовых пластинок, то виден рост, из года в год. И это, несмотря на очевидные трудности с производством, сырьем. Если так, то именно рост производства на одном предприятии и дал нам эти внушительные цифры роста», — предположил Милых, оговорившись, впрочем, что у него нет точных данных.

Глава информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов уверен, что рост производства по указанной позиции ОКВЭД не связан с ростом объема продаж дисков. «В России CD и DVD производят на одном заводе, виниловые диски — еще на одном, кроме того, ряд небольших структур продолжает тиражирование компакт-кассет — и все они испытывают трудности с комплектующими и материалами. Даже расширить выпуск непросто, не то что запускать новые сложнейшие, да еще и подсанкционные производства», — пояснил Сафронов. В то же время он выделил еще один тренд — массовое возвращение потребителей к пиратским носителям на фоне сокращения привычного легального доступа к аудио- и видеоконтенту. Причем сейчас, по его оценке, «это все меньше диски, а чаще — записи на внешних USB-носителях — флеш-памяти и жестких дисках». «Такой вид деятельности не требует особых инвестиций и сложных производств, занимаются этим сейчас как раз малый бизнес, индивидуальные предприниматели и самозанятые, они могли спровоцировать рост этой категории ОКВЭД», — рассуждает Сафронов.

Увеличение производства носителей могло быть связано с миграцией российских компаний от иностранных облачных провайдеров к отечественным, так как при такой миграции осуществляется запись в память ЭВМ инфраструктуры, используемой компаниями, а также обрабатываемых ими данных, допускает архитектор ИТ-инфраструктуры практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт Консалтинг» Александр Черный. «Миграция подтверждается ростом числа клиентов отечественных облачных провайдеров. Например, Yandex Cloud только за первое полугодие 2022 года увеличил количество клиентов в 1,5 раза. На инфраструктуру компании перешли, в частности, компании «Магнит», Абсолют Банк и «Лента». Еще одна отечественная компания — поставщик облачных услуг Selectel сообщила о переходе X5 Group на мощности ее дата-центра», — привел данные он.

С ним согласен директор по развитию электронных сервисов и программных решений «F+ tech-Марвел» (входит в «Марвел-Дистрибуция») Игорь Мартюшев. Он добавляет, что еще один важный фактор — «усложнение и увеличение количества программных продуктов, рост цифровизации». «Эффект, связанный с увеличением самих программ и ростом их объема, наложился на обстоятельства, когда пользователи вынужденно убирают информацию с зарубежных ресурсов и копируют в отечественные», — объясняет он. По оценке «F+ tech-Марвел», совокупный рост копирования информации составил около 70% к концу 2022 года.