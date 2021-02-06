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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о заморозке переговоров Apple с Hyundai об электромобилях

По данным СМИ, Apple почти договорилась с южнокорейскими производителями о совместном выпуске электромобилей Apple Car, но переговоры были прерваны. Американская корпорация обсуждает эти планы и с другими компаниями
Apple AAPL $136,55 -0,52% Купить
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американская компания Apple приостановила переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Причина этого решения не уточняется, также неизвестно, возобновятся ли переговоры в дальнейшем.

Источники агентства заявили, что Apple обсуждала аналогичные планы не только с южнокорейскими производителями, но и с другими компаниями. В американской корпорации не стали комментировать информацию.

СМИ узнали о планах Apple запустить производство беспилотных автомобилей
Технологии и медиа
Фото:Matthias Schrader / AP

4 февраля CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Apple почти договорилась с Hyundai и Kia о совместном производстве автономного электромобиля Apple Car. По данным телеканала, предполагалось, что производство будет запущено в 2024 году на заводе Kia в Джорджии.

При этом телеканал отмечал, что соглашение пока не достигнуто и Apple может выбрать другого автопроизводителя в качестве партнера для работы над проектом.

О том, что Apple собирается запустить производство беспилотных автомобилей, в декабре 2020 года писал Reuters. По данным агентства, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта Titan и с тех пор значительно продвинулась в этом вопросе.

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Илон Маск сообщил о предложении к Apple купить Tesla
Технологии и медиа
Илон Маск

Корпорация официально не объявляла о планах создания беспилотных автомобилей. Если Apple все же займется их выпуском, она станет прямым конкурентом Tesla, отмечает CNBC.

В декабре гендиректор Tesla Илон Маск рассказал, что «в самые мрачные дни» для компании он предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить возможность производителя электромобилей, но тот оказался.

Автор
Наталия Анисимова
Apple Hyundai Kia электромобиль беспилотный автомобиль
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