СМИ узнали о заморозке переговоров Apple с Hyundai об электромобилях

По данным СМИ, Apple почти договорилась с южнокорейскими производителями о совместном выпуске электромобилей Apple Car, но переговоры были прерваны. Американская корпорация обсуждает эти планы и с другими компаниями

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американская компания Apple приостановила переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Причина этого решения не уточняется, также неизвестно, возобновятся ли переговоры в дальнейшем.

Источники агентства заявили, что Apple обсуждала аналогичные планы не только с южнокорейскими производителями, но и с другими компаниями. В американской корпорации не стали комментировать информацию.

4 февраля CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Apple почти договорилась с Hyundai и Kia о совместном производстве автономного электромобиля Apple Car. По данным телеканала, предполагалось, что производство будет запущено в 2024 году на заводе Kia в Джорджии.