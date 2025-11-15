 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Технологии и медиа⁠,
0

Минпросвещения позволило включать в белый список ресурсы по советам школ

В разрешенный перечень ресурсов для использования в образовательном процессе могут быть включены как рекомендованные на федеральном уровне ресурсы, так и включенные в список по заявкам субъектов России на основании рекомендаций образовательных учреждений. Соответствующее разъяснение дало Минпросвщения.

В министерстве добавили, что все интернет-ресурсы перед включением в белый список проверяются на соответствие требованиям федеральных законов «Об информации» и «О защите детей от вредной информации».

Ресурс подлежит исключению из перечня в случае его внесения Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов либо при обнаружении на нем информации, признанной нежелательной согласно статьям 15 и 16 закона «О защите детей от вредной информации».

Telegram не попал в перечень доступных при блокировках сервисов
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее телеграм-канал Техномотель писал, что Минпросвещения включило мессенджер Telegram в перечень разрешенных интернет-ресурсов для школ и колледжей — он будет доступен в учебных заведениях при отключении мобильного интернета.

При этом Минцифры не включило мессенджер в своей «белый список», который ведомство обновило во второй раз 14 ноября. В список, в частности, вошли сайты государственных органов, «Почта России», Альфа-банк, РБК, РЖД и другие цифровые платформы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Егор Алимов
Минпросвещения ресурсы Telegram Школа

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Telegram не попал в перечень доступных при блокировках сервисов
Технологии и медиа
Минпросвещения ответило на сообщения о внедрении в школах уроков с Dota 2
Общество
Минпросвещения оценило возможность перейти на 12-летнее обучение в школах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Мерц заверил, что ФРГ не депортирует преследуемых по политическим мотивам Политика, 05:54
Седьмой за ночь аэропорт временно ограничил полеты Политика, 05:41
Трамп признал, что раздражен продолжающимся конфликтом России и Украины Политика, 05:27
Трамп заявил, что Европа «уже не та» из-за миграции Политика, 05:17
Минпросвещения позволило включать в белый список ресурсы по советам школ Технологии и медиа, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
США связали удары по судам у Венесуэлы с угрозой применения химоружия Политика, 04:49
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
США провели испытание ядерной бомбы В61-12 без боезаряда Политика, 04:30
Трамп заявил о своем безразличии к публикации документов по делу Эпштейна Политика, 03:58
В Вологде и Череповце сняли все вывески магазинов «Красное & Белое» Общество, 03:40
Трамп заявил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания Политика, 03:36
Еще четыре российских аэропорта приостановили полеты Политика, 03:07
Конгресс США оценил возможность конфискации активов России на $2,5 млрд Политика, 03:02
Семь человек погибли при взрыве в полицейском участке в Индии Общество, 02:58