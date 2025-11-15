Минпросвещения позволило включать в белый список ресурсы по советам школ

В разрешенный перечень ресурсов для использования в образовательном процессе могут быть включены как рекомендованные на федеральном уровне ресурсы, так и включенные в список по заявкам субъектов России на основании рекомендаций образовательных учреждений. Соответствующее разъяснение дало Минпросвщения.

В министерстве добавили, что все интернет-ресурсы перед включением в белый список проверяются на соответствие требованиям федеральных законов «Об информации» и «О защите детей от вредной информации».

Ресурс подлежит исключению из перечня в случае его внесения Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов либо при обнаружении на нем информации, признанной нежелательной согласно статьям 15 и 16 закона «О защите детей от вредной информации».

Ранее телеграм-канал Техномотель писал, что Минпросвещения включило мессенджер Telegram в перечень разрешенных интернет-ресурсов для школ и колледжей — он будет доступен в учебных заведениях при отключении мобильного интернета.

При этом Минцифры не включило мессенджер в своей «белый список», который ведомство обновило во второй раз 14 ноября. В список, в частности, вошли сайты государственных органов, «Почта России», Альфа-банк, РБК, РЖД и другие цифровые платформы.