Технологии и медиа⁠,
0

Сбой Cloudflare привел к глобальным проблемам с интернет-сервисами

В работе одного из крупнейших хостинг-провайдеров Cloudflare произошел сбой. Изначально компания предупредила о плановых технических работах, а позже уведомила пользователей о проблемах с сервисом
Фото: Richard B. Levine / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Richard B. Levine / imago-images.de / Global Look Press

В работе американской Cloudflare, услугами которой пользуются многие интернет-ресурсы, произошел сбой. В компании заявили, что знают о проблеме и в настоящее время работают над устранением технических неполадок. На странице системного статуса отмечается, что подробности будут предоставлены позже, по мере появления новой информации.

«Cloudflare осведомлена о проблеме, которая потенциально затрагивает множество клиентов, и изучает ее. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления», — сообщили в компании.

Cloudflare — это американская компания, предоставляющая услуги по безопасности и оптимизации производительности для веб-сайтов и онлайн-сервисов. Она действует как обратный прокси, защищая сайты от DDoS-атак, ускоряя их загрузку с помощью CDN и предлагая другие функции, такие как управление DNS и безопасное соединение (HTTPS).

По данным компании, через ее сеть проходит примерно 20% всего веб-трафика.

«Ростелеком» объяснил частичную пропажу интернета в Центральной России
Технологии и медиа
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Незадолго до сбоя Cloudflare предупредила, что намерена провести плановое техническое обслуживание в центре обработки данных в Сантьяго. Работа, согласно уведомлению компании, должна была занять три часа, с 12:00 до 15:00 (с 15:00 до 18:00 мск).

На фоне неполадок у Cloudflare пользователи стали сообщать о проблемах с различными интернет-сервисами. Согласно данным портала Downdetector, сбои фиксируются в работе музыкальных стриминговых сервисов Spotify и «Яндекс Музыка», соцсети X и веб-ресурсов Amazon. Также наблюдаются сбои в работе ИИ-сервисов Open AI, включая ChatGPT.

Милена Костерева Милена Костерева
Cloudflare сбой Spotify
