В работе Amazon, Spotify и сервисов Google по всему миру произошли сбои
Вечером 12 июня пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе ряда сервисов Google, онлайн-маркетплейсов Amazon и Etsy, стримингового сервиса Spotify и других, следует из данных Downdetector. Согласно данным портала, сообщения о неполадках начали поступать примерно в 21:00 мск, пик пришелся на 22:00.
Пользователи сообщают о проблемах в работе таких сервисов Google, как Gmail, Cloud, Drive, Maps и самого поисковика. Также наблюдаются сбои в работе соцсетей Discord и Snapchat, сервиса Cloudflare, Zoom.
Google заявила, что изучает сообщения о неполадках в работе своих сервисов, и отметила, что проблемы наблюдаются с 12:58 мск. «В настоящее время наши инженеры изучают проблему. Мы приносим извинения всем, кого затронули сбои в работе», — сказано в сообщении.
Спустя полчаса компания заявила о восстановлении работы всех своих сервисов, за исключением Google Meet.
В Cloudflare также объявили о начале восстановления после сбоя. «Мы по-прежнему ожидаем появления периодических ошибок в затронутых службах, поскольку системы повторяют обработку данных и заполняют кэши», — говорится в сообщении.
Также наблюдались сбои в работе ИИ-сервисов Character AI и Open AI (включая ChatGPT, проблемы с работой которого возникали 10 июня).
Материал дополняется.
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