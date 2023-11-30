ФАС признала «Мегафон» виновным в необоснованном повышении тарифов

Оператор повысил цены на услуги связи для 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, настаивает ФАС. «Мегафон» пообещал снизить тарифы, но отметил, что цены выросли менее чем на 3%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала мобильного оператора «Мегафон» виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги, говорится в сообщении ведомства.

«Компания повысила тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для повышения», — заявили в ФАС.

Там отметили, что размер штрафа будет определен в ходе административного расследования. Компания на заседании комиссии службы пообещала снизить повышенные тарифы до 15 февраля 2024 года, добавили в ведомстве.

В «Мегафоне» подтвердили РБК, что согласились «вернуть условия ряда архивных тарифов, изменения по которым проводились в январе 2023 года» — они будут скорректированы постепенно, процесс займет до середины февраля. В компании подчеркнули, что индексация отдельных тарифов имела «объективные причины», а стоимость для клиентов выросла менее, чем на 3%.

Дело в отношении «Мегафона» ФАС возбудила в сентябре. В ведомстве отмечали, что оператор обосновал это ростом затрат. При этом финансовая отчетность компании свидетельствовала о снижении расходов и росте чистой прибыли, сообщали в ФАС. Служба пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у «Мегафона» нет.

По ч. 1 ст. 14.31 КоАП (Злоупотребление доминирующим положением на товарным рынке), которую упоминал ФАС, грозит штраф для должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн руб.

В конце 2022 года ФАС уже признавала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство. Как заявляли в ведомстве, в мае прошлого года оператор повысил тарифы на услуги для более 16,5 млн клиентов в среднем на 12%. Служба установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года. После анализа экономической обоснованности повышения ФАС пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствовал росту доходов от повышения тарифов на услуги связи.

В октябре 2022 года виновным в нарушении антимонопольного законодательства также был признан МТС. В январе и августе оператор повышал тарифы, ФАС признал это необоснованным. В конце 2022 года ведомство сообщало, что анализирует экономическую обоснованность повышения тарифов Tele2.