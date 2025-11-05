Краснов сообщил о роли новых технологий в судебных процессах

По словам Краснова, цифровые технологии становятся объектами судебных разбирательств. При этом он назвал это естественным процессом в условиях трансформации права

Новые цифровые и информационные технологии все чаще становятся объектами судебных разбирательств, которые, в свою очередь, формируют основу для нормативного регулирования, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в своем первом интервью для ТАСС и «Российской газеты» после вступления в должность.

По его словам, в современном обществе активно внедряются передовые технологии, такие как блокчейн-платформы, смарт-контракты и виртуальные активы.

«Все это становится предметом судебных разбирательств, итоги которых ложатся в основу нормативного регулирования», — сказал Краснов.

Председатель ВС также подчеркнул, что это естественный процесс, так как право эволюционирует под влиянием судебной практики. Когда правовые нормы раскрываются в судебных решениях, они становятся основой правопорядка и служат эталоном справедливости.

В интервью Краснов также рассказал, что одной из актуальных проблем российской судебной системы остается недостаточный уровень единства правоприменения. По его словам, суды нередко используют противоречивые или прямо противоположные подходы при рассмотрении дел, что ведет к многочисленным пересмотрам актов и подрывает уважение к судебной власти.

Игорь Краснов, ранее возглавлявший Генеральную прокуратуру, стал председателем Верховного суда в сентябре, сменив Ирину Подносову. Она умерла после тяжелой болезни в середине июля.

Коллегия судей объявила конкурс на вакантный пост, заявку подал только Краснов. 15 сентября назначить его главой Верховного суда рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей, затем кандидатуру одобрили комиссия при президенте и комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Краснов возглавлял прокуратуру с января 2020 года, а до этого был заместителем председателя Следственного комитета. В СК он работал с середины 2000-х годов. В числе наиболее известных расследований, которыми занимался Краснов, — убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в 2009 году, а также Бориса Немцова в 2015 году.