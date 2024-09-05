Минцифры оценило затраты операторов на передачу данных о сим-картах

Минцифры оценило затраты операторов на передачу данных в новую систему Роскомнадзора более чем в 3 млрд руб. На основе данных этой системы компании должны прекратить обслуживание абонентов, превысивших лимит по числу сим-карт

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Совокупные затраты мобильных операторов связи на передачу данных об абонентах в Роскомнадзор составят более 3 млрд руб. Об этом говорится в проекте постановления Минцифры, опубликованном на портале regulation.gov.ru. Документ предлагает утвердить правила направления операторами информации об абонентах в новую госинформсистему мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи (ГИС КСИМ). Эта система создается для исполнения новых законодательных требований, которые были приняты этим летом и ограничили количество сим-карт, которые могут находиться на руках у россиян и иностранцев.

Проект постановления предлагает установить новые обязанности операторов связи по передаче в госинформсистему сведений о количестве абонентских номеров, выделенных физлицам или сотрудникам юрлиц на основании договоров об оказании услуг связи, данных о сотруднике оператора, который заключал договор, и других сведений. Сейчас документ проходит публичные обсуждения. Предполагается, что он вступит в силу с 1 апреля 2025 года. Под новое регулирование могут попасть 132 оператора, указано в проекте.

Зачем нужен проект

В августе 2024-го президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает максимальное количество мобильных номеров для одного абонента: граждане России смогут иметь не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10. Договор на оказание услуг связи с иностранцем может быть заключен только при личной встрече, если его данные зарегистрированы в Единой биометрической системе. Также в договоре с иностранцами станет обязательным указание IMEI — кода идентификации используемого устройства (телефона, планшета или ноутбука), информации о трудовых отношениях с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, если используется служебная сим-карта. Оплата услуг связи наличными иностранцем будет возможна только после его идентификации.

До 1 января 2025 года мобильные операторы должны будут проверить сведения об иностранных абонентах, с которыми договоры были заключены до указанного срока, и включить в них недостающие данные. Если эта обязанность не будет выполнена до 1 июля 2025 года, операторы должны будут с этой даты прекратить оказание услуг таким абонентам. Для абонентов-россиян дедлайн по проверке требований нового закона — 1 апреля следующего года. Если требования не будут выполнены, услуги таким абонентам должны перестать оказывать с 1 ноября 2025 года.

Как отмечается в проекте постановления, в Минцифры считают, что отсутствие у Роскомнадзора достоверных и актуальных сведений об абонентах может способствовать возникновению рисков использования услуг связи в противоправных целях.

Представитель Минцифры пояснил РБК, что новая госинформсистема появится на базе действующего информационного ресурса Роскомнадзора. «Она продолжит сверять на актуальность информацию, которую уже подают операторы: дата заключения/расторжения договора с абонентом, начало оказания услуг и т.д. Но перечень таких сведений расширится. Добавляется информация о сотруднике, оформившем договор, и количество оформленных номеров на человека. Помимо этого, с помощью новой системы оператор сможет узнать, не исчерпан ли лимит по сим-картам на абонента», — рассказал представитель. По его словам, Минцифры направило письма операторам с просьбой оценить затраты на данную систему. «Итоговой суммы еще нет. Указанная [в проекте] сумма — это примерная верхняя оценка на шесть лет на всех операторов совместно, а не на каждого по отдельности. Оценка дана в рамках подготовки к общественному обсуждению и нужна для опубликования документа, это стандартная процедура», — указал он, оговорившись, что стоимость доработки систем и интеграции определяется для каждого оператора отдельно. В Минцифры подчеркнули, что для самих абонентов введение такой системы никаких изменений не повлечет.

В МТС сообщили, что участвуют в диалоге с разработчиками нового законопроекта. «Стоит амбициозная задача — получать от ГИС КСИМ информацию о количестве сим-карт в режиме онлайн, сейчас разрабатывается техническое решение, ведется оценка. Это важная мера, она позволит устранить ситуацию, когда на законном основании абоненты могли приобретать тысячи сим-карт. Стоит задача создать удобный для добропорядочных абонентов механизм выбора используемых сим-карт. Это в том числе позволит высвободить ресурс нумерации, объем которого ограничен», — рассуждает представитель МТС.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») считает, что проект постановления требует более детальной проработки. Он пояснил, что в текущей версии документа есть ряд избыточных требований к передаче данных в ГИС КСИМ, таких как «место рождения» абонента, полномочия сотрудника, заключившего договор, и информация о количестве номеров, которое определяет сам КСИМ. «Вместе с тем необходимо предусмотреть передачу некоторых данных в онлайн-режиме, чтобы своевременно определять лимит сим-карт на одного клиента. В связи с этим оценки затрат на внедрение могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Важно провести такую доработку с учетом возможности минимизации издержек», — добавил представитель «ВымпелКома».

Представитель «МегаФона» отметил, что реализация норм, заложенных в проекте документа, потребует от операторов доработки своих информационных систем, а указанная сумма предусматривает оценку затрат для всех участников рынка. По его словам, эти затраты для каждого «сильно зависят от индивидуальных особенностей информационных систем и могут отличаться».

Собеседник в еще одном мобильном операторе говорит, что с учетом того, что подключение к КСИМ уже реализовано, оценка состоит в основном из затрат на доработку биллинга и собственных информационных систем. «Но технические требования к взаимодействию с ГИС КСИМ точно не сформулированы, поэтому сумма учитывает неопределенность этого сценария и может быть несколько выше реальной», — указал он.

РБК направил запрос в «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2, ранее Tele2).