Samsung вернулся на первое место в России по продажам смартфонов

В апреле Samsung впервые за несколько лет оказался на третьем месте, однако летом вырвался на первую позицию. По мнению экспертов, компании это удалось сделать за счет увеличения маркетинговой активности и объемов поставок

Компания Samsung вернула себе первое место по продажам смартфонов в России. Южнокорейский технологический гигант опередил по этому показателю Honor (бренд смартфонов, принадлежащий китайской компании Huawei). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику компании-партнера нескольких производителей электроники и источники, близкие к двум электронным ретейлерам.

В мае доля Honor на российском рынке в натуральном выражении составила 23%, а Samsung — 21,1%. Однако в июне корейская компания обогнала китайский бренд по этому показателю — 26% против 23%.

В июле разрыв увеличился: доля рынка у смартфонов Samsung в штуках превысила 30%, тогда как у Honor составила чуть более 20%.

При этом в апреле Samsung впервые за несколько лет оказался на третьем месте по продажам смартфонов в России, уступив вторую позицию еще одной китайской компании Xiaomi.