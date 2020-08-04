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Технологии и медиа ,  
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Samsung вернулся на первое место в России по продажам смартфонов

В апреле Samsung впервые за несколько лет оказался на третьем месте, однако летом вырвался на первую позицию. По мнению экспертов, компании это удалось сделать за счет увеличения маркетинговой активности и объемов поставок

Компания Samsung вернула себе первое место по продажам смартфонов в России. Южнокорейский технологический гигант опередил по этому показателю Honor (бренд смартфонов, принадлежащий китайской компании Huawei). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику компании-партнера нескольких производителей электроники и источники, близкие к двум электронным ретейлерам.

В мае доля Honor на российском рынке в натуральном выражении составила 23%, а Samsung — 21,1%. Однако в июне корейская компания обогнала китайский бренд по этому показателю — 26% против 23%.

В июле разрыв увеличился: доля рынка у смартфонов Samsung в штуках превысила 30%, тогда как у Honor составила чуть более 20%.

При этом в апреле Samsung впервые за несколько лет оказался на третьем месте по продажам смартфонов в России, уступив вторую позицию еще одной китайской компании Xiaomi.

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<p>Galaxy Z Flip</p>

Представитель розничной сети «Связной» сообщил изданию, что лидерство Samsung текущим летом обусловлено выходом на рынок новинок, в частности флагмана Galaxy S20 и серии Galaxy А. Помимо этого компания увеличила маркетинговую активность и объемы поставок в магазины ретейлеров, что также позитивно сказалось на результатах продаж, добавил он.

По словам представителя группы «М.Видео — Эльдорадо» Валерии Андреевой, самым продаваемым смартфоном июня стал Samsung Galaxy A51, а вторым по популярности у покупателей оказался Galaxy A10. При этом она отметила, что в течение первых пяти месяцев этого года лидерство принадлежало Honor.

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Генеральный директор «Мегафон Ритейла» Андрей Левыкин сообщил изданию, что Samsung начал масштабную поддержку своих смартфонов, а запущенную в мае новую линейку смартфонов Honor быстро раскупили, что спровоцировало временный дефицит, который будет закрыт в августе.

В салонах «Билайна» устройства Samsung занимали первое место по продажам в штуках в мае, июне и июле, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его мнению, с начала лета Samsung укрепил свои позиции лидера рынка за счет более агрессивного по сравнению с конкурентами продвижения и ценовой политики.

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Apple iPhone 7

Представитель МТС Алексей Меркутов рассказал газете, что Samsung в июне на десятую долю процента опередил Honor по продажам смартфонов в штуках. Лидерство южнокорейской компании по количеству проданных смартфонов в июне обеспечено во многом за счет продаж моделей серии А, в первую очередь — A51 и A10, уточнил он.

Директор агентства Telecom Daily Денис Кусков, объясняя смену лидера на рынке по продаже смартфонов, сказал, что Honor ориентируется в основном на бюджетный сегмент рынка смартфонов, в то время как у Samsung более широкий ассортимент: компания предлагает как экономичные варианты серии А, так и более дорогие модели.

Вернуть лидерство южнокорейской компании помогла акция, связанная с trade-in (она продлится до 1 сентября), заявил «Ведомостям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что в рамках акции на смартфоны Samsung предоставлялись значительные (до 25 тыс. руб.) скидки. Акция оказалась удачной и подстегнула продажи гаджетов Samsung во всех ценовых категориях, уверен Муртазин.

Представители Samsung, Honor и Huawei отказались от комментариев.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Samsung, Huawei, продажи, смартфоны
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