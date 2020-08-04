Samsung вернулся на первое место в России по продажам смартфонов

Представитель розничной сети «Связной» сообщил изданию, что лидерство Samsung текущим летом обусловлено выходом на рынок новинок, в частности флагмана Galaxy S20 и серии Galaxy А. Помимо этого компания увеличила маркетинговую активность и объемы поставок в магазины ретейлеров, что также позитивно сказалось на результатах продаж, добавил он.
По словам представителя группы «М.Видео — Эльдорадо» Валерии Андреевой, самым продаваемым смартфоном июня стал Samsung Galaxy A51, а вторым по популярности у покупателей оказался Galaxy A10. При этом она отметила, что в течение первых пяти месяцев этого года лидерство принадлежало Honor.
Генеральный директор «Мегафон Ритейла» Андрей Левыкин сообщил изданию, что Samsung начал масштабную поддержку своих смартфонов, а запущенную в мае новую линейку смартфонов Honor быстро раскупили, что спровоцировало временный дефицит, который будет закрыт в августе.
В салонах «Билайна» устройства Samsung занимали первое место по продажам в штуках в мае, июне и июле, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его мнению, с начала лета Samsung укрепил свои позиции лидера рынка за счет более агрессивного по сравнению с конкурентами продвижения и ценовой политики.
Представитель МТС Алексей Меркутов рассказал газете, что Samsung в июне на десятую долю процента опередил Honor по продажам смартфонов в штуках. Лидерство южнокорейской компании по количеству проданных смартфонов в июне обеспечено во многом за счет продаж моделей серии А, в первую очередь — A51 и A10, уточнил он.
Директор агентства Telecom Daily Денис Кусков, объясняя смену лидера на рынке по продаже смартфонов, сказал, что Honor ориентируется в основном на бюджетный сегмент рынка смартфонов, в то время как у Samsung более широкий ассортимент: компания предлагает как экономичные варианты серии А, так и более дорогие модели.
Вернуть лидерство южнокорейской компании помогла акция, связанная с trade-in (она продлится до 1 сентября), заявил «Ведомостям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что в рамках акции на смартфоны Samsung предоставлялись значительные (до 25 тыс. руб.) скидки. Акция оказалась удачной и подстегнула продажи гаджетов Samsung во всех ценовых категориях, уверен Муртазин.
Представители Samsung, Honor и Huawei отказались от комментариев.