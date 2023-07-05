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В России проверили устойчивость Рунета на случай его отключения извне

Власти провели очередные учения по проверке устойчивости Рунета
Власти России и операторы в очередной раз проверили работоспособность российских сайтов в условиях отключения страны от международного интернета. Как заявил РБК представитель Роскомнадзора, учения прошли успешно
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В ночь с 4 на 5 июля в России проводились очередные учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, рассказали РБК два источника на телекоммуникационном рынке. По словам одного из собеседников, в ходе учений «выключали международный интернет».

Представитель Роскомнадзора напомнил, что по закону об устойчивости Рунета, учения должны проводиться не реже одного раза в год. «Учения прошли успешно», — сказал он. Вопрос о том, какие задачи преследовали организаторы учений, отключая международный сегмент интернета, он оставил без ответа.

Представители «Ростелекома», МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались комментировать вопросы, связанные с учениями.

Один из собеседников на телекоммуникационном рынке напомнил, декларируемой задачей закона «О суверенном Рунете» было сохранение работоспособности российского сегмента Сети при отключении его извне. «В ходе учений могли проверять, правда ли Рунет продолжает работает при подобном отключении. Примерно также испытывают бронежилеты, когда надевают их на манекены и потом расстреливают», — рассуждает собеседник.

Зачем нужны учения

Закон «О суверенном Рунете» был принят осенью 2019 года с целью защиты российского сегмента интернета от угроз извне. Он предусматривает, что на сетях всех операторов страны должно быть установлено специальное оборудование, через которое Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости. Случаев отключения России от глобального интернета до сих пор зафиксировано не было и служба пока применяет установленное на сетях операторов оборудование для блокировки доступа к запрещенному в России контенту и, например, для замедления скорости работы Twitter, как компании, нарушившей российское законодательство.

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Среди прочего закон предписывает владельцам сетей связи, интернет-компаниям и другим игрокам рынка принимать участие в учениях по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России не реже одного раза в год. План учений утверждает Минцифры совместно с Федеральной службой безопасности, Минобороны, Федеральной службой охраны, Министерством чрезвычайных ситуаций и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Власти редко раскрывают итоги подобных учений. Известно, что в конце 2019 года на них отрабатывалась безопасность абонентов сотовой связи, включая защиту персональных данных и возможность перехвата трафика и SMS, раскрытия сведений об их местонахождении, тестировались риски и уязвимости «умных» устройств на объектах критической информационной инфраструктуры (к ним относятся сети связи и ИТ-оборудования компаний энергетической, финансовой и ряда других отраслей). В середине 2021 года проверяли возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз.

Директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский напомнил, что корневые серверы (могут установить связь между числовым IP-адресом и именем в корневой зоне, например ».ru») принадлежат США, и Россия никак не может влиять на нее. Дворянский считает, что необходимо учитывать вероятность потенциального отключения российского сегмента интернета от глобальной сети. Он напомнил, что ранее профессиональное сообщество сходилось во мнении, что отключение платежных систем маловероятно, тем не менее это произошло. «Также [учения] помогут обеспечивать стабильно работающий интернет внутри страны в случае глобальных сбоев или хакерских атак, так как примеры отключения от глобальной сети целых стран, пусть и временного, существуют», — отметил представитель Sitronics Group.

Основатель Qrator Labs Александр Лямин говорит, что современный интернет хорошо связанный и очень сложно делимый, поэтому «теоретически предсказать, какая именно часть Рунета перестанет работать при отключении его от глобальной сети, невозможно». «Проведенные учения — это попытка живого эксперимента с целью проверки готовности к такому развитию событий: насколько российский сегмент интернета сможет устойчиво функционировать в автономном режиме. Фактически это можно сравнить с тем, как отрезать руку и посмотреть, сколько она проживет без остального организма», — рассуждает Лямин. В то же время он оценивает вероятность отключения России от международного интернета с отзывом всех IP-адресов как ненулевую, поэтому считает «абсолютно целесообразным» тестирование разных вариантов развития событий.

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Встреча с
Игорем Шуваловым

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