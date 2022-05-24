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В Минкультуры назвали самых высокооплачиваемых глав учреждений культуры

Минкультуры опубликовало данные о доходах руководителей учреждений культуры
В топ-3 вошли глава национального филармонического оркестра Спиваков, а также директоры института имени Лихачева Аристархов и музея-усадьбы «Архангельское» Задорожный. Четвертым со значительным отрывом следует альтист Башмет

Владимир Спиваков Владимир Аристархов Вадим Задорожный

Худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков, директор научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Владимир Аристархов и директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный задекларировали самые большие среди глав российских культурных учреждений доходы за 2021 год. Об этом говорится в опубликованном на сайте Минкультуры документе, раскрывающем доходы руководителей культурных организаций, подведомственных министерству.

Также Минкультуры опубликовало данные о доходах сотрудников министерства за прошлый год.

Согласно приведенным данным, в 2021 году Спиваков заработал 158,3 млн руб., или на 156,7% больше, чем в предыдущем 2020 году, когда он задекларировал доход в размере 61,6 млн руб.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Доход Аристархова, который с 2013 по 2018 год был замминистра культуры, в 2021 году составил 157,4 млн руб. В 2020 году он задекларировал 152,8 млн руб., что на 3,04% меньше. Задорожный заявил доход в сумме 113,0 млн руб. в 2021 году, в 2020 году он составлял 49,0 млн руб. Разница составила 130,4%.

Альтист Юрий Башмет отстает от тройки «лидеров», его доход за 2021 год составил 80,6 млн руб., в предыдущем году он заработал 54,4 млн руб. На пятом месте художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский с 75,0 млн руб. дохода. Информацию о доходах Хабенского за 2020 год Минкультуры не приводит, так как актер был назначен худруком театра осенью 2021 года.

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Скульптор Зураб Церетели заработал в 2021 году 60,0 млн руб., в 2020 году — 32,7 млн руб. Он в списке занимает восьмое место. Доход худрука Государственного театра Наций Евгения Миронова составил 39,3 млн руб. по сравнению с 25,0 млн руб. в прошлом году.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заработал в прошлом году 25,6 млн руб., в 2020 году — 18,6 млн руб.

Ранее 20 мая департамент культуры Москвы опубликовал данные о доходах и имуществе руководителей подведомственных ему учреждений за 2021 год. Тогда самым богатым деятелем культуры оказался дирижер Владимир Спиваков, который также занимает пост президента Московского международного дома музыки (158,3 млн руб.). В индивидуальной собственности у Спивакова два земельных участка, в совместной с супругой — квартира площадью 360 кв. м и жилой дом площадью 381 кв. м, а также еще один участок. Его жена задекларировала 12 млн руб.

Среди глав культурных учреждений столицы на втором месте оказался Игорь Бутман, худрук «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» с доходом в 96 млн руб., на третьем художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, которая в 2021 году заработала 71,49 млн руб.

Отчет о доходах за 2021 год 15 апреля представил и президент России Владимир Путин. Он заработал 10,2 млн руб. По сравнению с прошлыми годами доход главы государства вырос, однако больше всего он заработал в 2017 году — почти 18,7 млн руб. Список задекларированного имущества Путина с 2020 года не изменился. Президенту принадлежат квартира площадью 77 кв. м и гараж 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». Кроме того, в пользовании у Путина, согласно его декларации, есть квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

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Виктор Золотов

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Минкультуры доходы отчетность Владимир Спиваков
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