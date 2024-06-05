Бывший президент МТС перешел на работу в структуру «Альфа-Групп»

Алексей Корня, в 2018–2021 годах возглавлявший МТС, а в начале 2022-го назначенный на пост исполнительного директора «Магнита», уже несколько месяцев координирует работу ретейла «Альфа-Групп»

Алексей Корня (Фото: Владислав Шатило / РБК)

О том, что Алексей Корня несколько месяцев назад вышел на должность соруководителя компании CTF — одной из структур «Альфа-Групп», РБК рассказали три собеседника на рынке и источник, близкий к группе. По словам одного из них, Корня не занимается операционной деятельностью, а его «роль скорее носит координационный и консультационный характер». Это техническая должность, добавил второй.

CTF — это структура, через которую «Альфа-Групп» владеет X5 Group, которая, в свою очередь, управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В конце марта этого года акционеры X5 Group включили Алексея Корня в состав наблюдательного совета компании, но о его работе в структурах «Альфа-Групп» тогда не сообщалось.

РБК направил запрос Алексею Корне и в «Альфа-Групп».

Чем известен Алексей Корня

Алексей Корня долгое время работал в телекоме. Начинал карьеру в «Северо-Западном телекоме» (позже был присоединен к «Ростелекому»), затем работал в «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». В 2004-м Корня перешел в МТС, где занимал различные должности, в том числе в 2010-м году стал вице-президентом по финансам и инвестициям, а в марте 2018-го — президентом компании. В марте 2021 года Алексея Корню на должности президента компании сменил Вячеслав Николаев.

За время руководства Корни выручка МТС выросла на 12% — с ₽442,9 млрд по итогам 2017 года до ₽494,9 млрд по итогам 2020-го. Предполагалось, что он перейдет в головную компанию МТС — АФК «Система» — на должность первого вице-президента. Но спустя три месяца основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков говорил, что Корня не остался в корпорации. «Алексей действительно талантливый человек, и я очень не хотел, чтобы он уходил. Я хотел использовать его здесь, в «Системе», в качестве первого вице-президента. Но он привык быть первым человеком в компании. Каждый имеет право на собственный выбор, мы остались в хороших отношениях. Он даже остается у нас в некоторых советах директоров, и если возникнут совместные проекты, мы точно будем вместе с ним их делать», — объяснял Евтушенков. По его словам, расставание с Корней прошло дружественно, и поэтому Евтушенков будет готов принять его обратно. «Главный вопрос, чтобы человек не порвал связей с «Системой», — отмечал он.

В то же время Евтушенков объяснял произошедшую ранее смену президента МТС тем, что в компании проходила трансформация из оператора связи в IT-компанию и занимающему пост главы «нужна и другая степень риска, и другое креативное мышление, и другие взаимоотношения с людьми».

В январе 2022 года Корня был назначен исполнительным директором торговой сети «Магнит». На этой позиции он занимался цифровой трансформацией и развитием цифровых сервисов для покупателей. Как пояснил представитель «Магнита», Корня вышел из состава правления этой компании в конце того же года.

Что необходимо X5 Group

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что оценить результаты работы Корни в «Магните» сложно, так как в этот период стратегия компании в онлайне была очень осторожной и не предусматривала значимых инвестиций, но, по его мнению, топ-менеджер «объективно обладает очень серьезными компетенциями с точки зрения развития комплексных экосистемных бизнесов, опытом работы в технологичных компаниях, использования данных о клиентах». «Этот опыт может быть эффективно применен в X5 Group, бизнес которой также строится на экосистемном подходе: активное развитие онлайн-бизнеса, программ лояльности, ретейл-медиа, продажи готовой еды и т.д., — полагает Бурмистров. — Сейчас компания занимает второе место на рынке e-grocery (онлайн-продажи продуктов питания, напитков, детского питания, бытовой химии, сопутствующих товаров и т.д. — РБК), единственный игрок, который, по большому счету, может составить конкуренцию группе, — это экосистема «Сбера».

Партнер Data Insight Федор Вирин указывает, что крупнейшая розница «сейчас проходит через очень сложную трансформацию». На 2024 год, по его словам, доля онлайн-канала в FMCG (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) составляет около 6–7%, а во всем ретейле — около 30%, но первый показатель растет высокими темпами. «По мере роста доли онлайн-канала и если будет разрешена продажа алкоголя и табака через интернет, на горизонте пяти лет около четверти продаж grocery будут происходить онлайн. Такая доля онлайн-канала требует от ретейлеров существенной перестройки бизнеса — они стремятся «оседлать» этот тренд, а не пострадать из-за него. Пока этот «поезд никуда не ушел», но запас времени небольшой», — рассуждает Вирин. По его мнению, варианты решения этой задачи у ретейлеров есть. Он напоминает, что Х5 Group развивает онлайн-сервисы, в том числе отдельные, как «Впрок», а, например «Магнит» в этом году купил маркетплейс Kazan Express, «ВкусВилл» выстраивает формат быстрой доставки, которого в таком объеме нет у других игроков. «Вызов, который стоит перед крупнейшими сетями в России, — онлайн-игроки, технологические компании, которые выращивают онлайн-ретейл из технологий, а не из сетей. И это очень большое пространство для экспериментов, которое мы сегодня и видим», — подытоживает партнер Data Insight.