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Технологии и медиа ,  
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Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль

Чистая прибыль зеленоградской компании ISBC, которая в прошлом году продала Apple права на свою торговую марку, выросла в 116 раз. Сделка, сумма которой не раскрывалась, лишь частично повлияла на этот показатель
Apple AAPL $323,68 +0,37% Купить
Фото: ISBCgroupRus / Facebook
Фото: ISBCgroupRus / Facebook

В 2019 году выручка зеленоградского разработчика RFID-технологий «Интеллектуальные системы управления бизнесом» (работает под торговой маркой ISBC) выросла на 45% и составила 934,7 млн руб., следует из опубликованного в СПАРК отчета компании по РСБУ. Чистая прибыль увеличилась с 2,9 млн до 337,4 млн руб., то есть более чем в 116 раз.

Осенью 2019 года ISBC объявила, что совершила международную сделку по переводу прав на товарный знак AIRTAG и решила развивать свои продукты под единым брендом ISBC. Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple. Как писали издания MacRumors и 9to5mac, американская корпорация готовится выпустить новое устройство под торговой маркой AirTag — аксессуар для отслеживания местоположения мелких предметов. Предполагалось, что устройство в виде небольшой RFID-метки, которую можно прикрепить к любому предмету и отследить его через приложение на смартфоне, поступит в продажу в 2020 году, но сама Apple никак не комментировала эти слухи.

Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Технологии и медиа
Фото: ISBCgroupRus / Facebook

Представитель ISBC отказался комментировать вопросы, связанные с тем, как продажа бренда AIRTAG повлияла на финансовые показатели группы. В то же время он отметил, что на результаты во многом повлияли «инвестиции в развитие и разработку собственных инновационных продуктов». В частности, ISBC запустила международный совместный проект с компаниями HP и NXP по производству бумаги с RFID, которая «сертифицирована для профессиональной печати и открывает доступ на рынок RFID для тысяч компаний».

Представитель консалтинговой группы «НЭО Центра» связал существенный рост чистой прибыли «Интеллектуальных систем управления бизнесом» с тем, что у компании существенно выросли продажи, при этом коммерческие расходы выросли меньше, но большую часть дало некое поступление — статья «прочие доходы». По мнению экспертов «НЭО Центра», если права на торговую марку были оформлены на российское ООО, то их продажа могла повлиять именно на строчку «прочие доходы», так как это не доход от основной коммерческой деятельности компании. Прочие доходы выросли с 13,8 млн до 393,7 млн руб. В то же время прочие расходы увеличились с 41,5 млн до почти 200 млн руб. «В этой логике можно сказать, что права на бренд AIRTAG были куплены за порядка $5 млн или что эта сумма досталась российскому ООО от сделки, потому что сделка могла быть структурирована в нескольких юрисдикциях, и, скорее всего, так и было, — рассуждает представитель «НЭО Центра». — Точную сумму мы не узнаем, только если в мемуарах, Apple никогда инвестиции не раскрывает и не комментирует».

Apple заплатила эксперту $100 тыс. за найденную уязвимость
Технологии и медиа
Фото: Gene J. Puskar / AP

Управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов отметил, что у ИТ-компаний, как правило, стоимость бренда оценивается примерно в одну годовую выручку, если только речь не идет о таких брендах, как Facebook или Google, — для них выше. «Но любая оценка бренда очень субъективна, а отчетность по РСБУ всегда нерепрезентативна для целей оценки бренда», — оговорился эксперт. Он обратил внимание на то, что продажа бренда могла бы отразиться в уменьшении нематериальных активов, но они, наоборот, увеличились в 55 раз. Либо мог снизиться добавочный капитал, чего также не произошло. «Возможно, сделка проводилась не на это юрлицо», — резюмирует Дмитрий Орехов.

Автор: Анна Балашова
Теги: Apple, бренд, Зеленоград
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