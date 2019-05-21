«Автонет» допустил создание системы мониторинга дорог при помощи дронов

В 2021 году может появиться система мониторинга состояния дорог, информация для которой будет собираться в том числе при помощи дронов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Сведения будут поступать в режиме реального времени. «Информация о состоянии будет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, установленных на муниципальном транспорте, от специальных датчиков, установленных вдоль дорог, со снимков с дронов, так и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать или продавать видеопоток в облако для последующего анализа» — отметили в пресс-службе.

В «Автонете» пояснили, что таким образом можно будет своевременно узнать о необходимости проведения ремонта дорог.

По данным Госавтоинспекции, на начало 2019 года в России было 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД, то есть всего около 15 тыс. камер.