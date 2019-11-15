«Автонет» назвал сроки появления способных вызывать автобус остановок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 12:10
Телеведущий Ревенко уйдет с поста заместителя Турчака в «Единой России» Политика, 12:58 Генпрокурор Украины заявил об увольнении ведущего дело Burisma прокурора Политика, 12:50 «Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске срыва транзита газа по Украине Политика, 12:46 Сломать меч, восстать из гроба: 10 киноклише, невозможные в реальности Стиль, 12:45 Контракт с Поднебесной: как избежать недоразумений в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 12:44 Camry, Optima и псевдо-Mustang: что покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе Авто, 12:41 Директору охранявшего колледж в Благовещенске ЧОПа предъявили обвинение Общество, 12:39 Какое будущее ждет полис ДМС — «Ингосстрах» Pro, 12:30 МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье Общество, 12:25 Асад заявил о попытках Вашингтона помешать переговорам Дамаска с курдами Политика, 12:23 В форме цветка и с зеленой крышей: как выглядит дом на берегу Москвы-реки Недвижимость, 12:22  Курс токена Blockv взлетел на 7500% за час Крипто, 12:17 Цифровой детокс: пять впечатлений до понедельника РБК и Mercedes-Benz, 12:15 «Автонет» назвал сроки появления способных вызывать автобус остановок Общество, 12:13
Общество ,  
0 
«Автонет» назвал сроки появления способных вызывать автобус остановок

В России уже в 2020 году могут появиться «умные остановки», способные вызывать автобус, если его ждут много людей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НТИ «Автонет», пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев.

На «умной» остановке необходимо нажать специальную кнопку для вызова автобуса. После того, как система проверит с помощью видеодетектора, что на остановке собрались от пяти до десяти человек, то она автоматически выведет автобус на маршрут, пояснил Федосеев.

По его словам, в 2020 году разработку внедрят в пилотном режиме, а полноценно «умные» остановки заработают в 2021 году. Эксперимент сначала запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, позднее — в Московской, Тамбовской и Томской областях.

Ранее Федосеев рассказывал, что в рабочей группе «Автонета» обсуждают проект установки умных «лежачих полицейских», оснащенных системой фото- и видеофиксации. Новые «лежачие полицейские» будут опускаться или подниматься в зависимости от соблюдения скоростного режима водителем автомобиля. Федосеев пояснил, что если водитель не будет его нарушать, то барьер перед машиной не появится.

Рабочая группа «Автонет» создана для развития услуг, систем и современных транспортных средств в России с использованием технологий интеллектуальных платформ и сетей. Эта группа работает в рамках государственной программы «Национальная технологическая инициатива», которая должна способствовать созданию условий для глобального технологического лидерства России.

Теги: Россия, появление, автобусные остановки
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
«Автонет» опроверг сообщения о введении платных перекрестков
Общество
«Автонет» допустил создание системы мониторинга дорог при помощи дронов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter