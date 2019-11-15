«Автонет» назвал сроки появления способных вызывать автобус остановок

В России уже в 2020 году могут появиться «умные остановки», способные вызывать автобус, если его ждут много людей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НТИ «Автонет», пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев.

На «умной» остановке необходимо нажать специальную кнопку для вызова автобуса. После того, как система проверит с помощью видеодетектора, что на остановке собрались от пяти до десяти человек, то она автоматически выведет автобус на маршрут, пояснил Федосеев.

По его словам, в 2020 году разработку внедрят в пилотном режиме, а полноценно «умные» остановки заработают в 2021 году. Эксперимент сначала запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, позднее — в Московской, Тамбовской и Томской областях.

Ранее Федосеев рассказывал, что в рабочей группе «Автонета» обсуждают проект установки умных «лежачих полицейских», оснащенных системой фото- и видеофиксации. Новые «лежачие полицейские» будут опускаться или подниматься в зависимости от соблюдения скоростного режима водителем автомобиля. Федосеев пояснил, что если водитель не будет его нарушать, то барьер перед машиной не появится.

Рабочая группа «Автонет» создана для развития услуг, систем и современных транспортных средств в России с использованием технологий интеллектуальных платформ и сетей. Эта группа работает в рамках государственной программы «Национальная технологическая инициатива», которая должна способствовать созданию условий для глобального технологического лидерства России.