В базе данных ГИБДД произошел сбой

В федеральной базе данных ГИБДД произошел сбой, из-за которого нельзя поставить машины на учет, сообщают региональные СМИ. Источник ТАСС заявил, что сбой также затронул Москву

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В базе данных ГИБДД в столице и в регионах произошел сбой в работе федеральной информационной системы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС, а также СМИ некоторых регионов России.

По словам собеседника ТАСС, сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. «Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета», — сообщил источник издания.

О сбое работы системы на федеральном уровне со ссылкой пресс-службу региональной Госавтоинспекции сообщает новостной портал 74.ru («Челябинск онлайн»). В городе остановили свою работу два центра по регистрации автомобилей. «Прием граждан по вопросам регистрации транспорта и выдачи, замены водительских удостоверений будет осуществляться после восстановления работоспособности системы», — сообщила челябинская ГАИ.

Затронул сбой и Томскую область, пишет vtomske.ru. Представитель местной Госавтоинспеции сообщил изданию, что из-за технического сбоя «не работает федеральная база ФИС-М ГИБДД», а также в целом не предоставляются услуги, которые подразумевают проверку данных по этой базе. «Из-за этого в настоящее время не могут производиться любые регистрационные действия, выдача водительских удостоверений, а также невозможно проведение экзамена», — пояснил он.

Единая федеральная информационная система используется в Госавтоинспекции с 2016 года. Программное обеспечение предназначено для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции.