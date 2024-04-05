Intel отчиталась о нулевой выручке и одном оставшемся в России сотруднике

Российские «дочки» Intel не получили выручку по итогам 2023 года, в обеих остался один сотрудник. Эксперты не исключили, что в этом году компания может решить больше не нести убытки от сохранения юрлиц в стране и закрыть их

Фото: Davide Bonaldo / Global Look Press

Российские юридические лица американской технологической компании Intel — «Интел А/О» и «Интел Текнолоджис» — по итогам 2023 года показали нулевую выручку, следует из их отчетностей. Обе компании были убыточными, но по сравнению с предыдущим годом размер чистого убытка снизился: у «Интел А/О» — на 92,1%, до 192 млн руб., у «Интел Текнолоджис» — на 96,7%, до 20,8 млн руб.

Для сравнения: общая выручка Intel Corporation за 2023 год уменьшилась на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила $54,2 млрд, а чистая прибыль упала почти в пять раз, до $1,7 млрд.

В 2023 году у обоих российских юрлиц Intel среднесписочная численность сотрудников равнялась одному человеку. В компаниях числилась только гендиректор Алина Клушина. В 2022 году у «Интел А/О» этот показатель был 741 человек, но к концу года в компании работал один сотрудник, а у «Интел Текнолоджис» среднесписочная численность составляла 47 человек, но к концу года также остался один сотрудник.

Как Intel присутствует в России

Intel вышла на российский рынок в 1991 году. В 2000-м открылся нижегородский центр исследований и разработок компании, в 2020 году там же появился новый офис R&D-центра Intel, куда вошли действующие и новые сотрудники. На тот момент его называли одним из крупнейших подобных подразделений компании за пределами США, он занимался развитием проектов в области программного обеспечения, искусственного интеллекта, машинного зрения, мобильной связи пятого поколения (5G) и интернета вещей, а его штат превышал 1 тыс. сотрудников.

«Интел А/О» занималась обработкой информации, разработкой и тестированием программных продуктов, а также оказывала услуги по предоставлению помещений в аренду, «Интел Текнолоджис» оказывала маркетинговые услуги, осуществляла техподдержку и консультирование пользователей продукции Intel. Например, в 2021 году выручка этих компаний составляла 5,7 млрд и 1,3 млрд руб. соответственно.

Но весной 2022 года, после начала военных действий на Украине, Intel приостановила деятельность в России, заявив, что намерена поддержать 1,2 тыс. местных работников. Продукцию Intel также затронули санкции США и ряда других стран, запрещающие высокотехнологичный экспорт в Россию. Для российских клиентов и пользователей Intel закрыла доступ к своему сайту. В январе прошлого года Intel вернула россиянам доступ к разделу с драйверами на сайте, но попасть туда можно было не напрямую, а через соответствующий запрос в поисковике. Как поясняли в компании, они открыли российским пользователям доступ к скачиванию программного обеспечения и драйверов из-за гарантийных обязательств.

Партнер и глава компании «Российская оценка» Александр Иванов говорит, что их опыт работы с компаниями, где акционеры — из «недружественных стран», показывает, что они обычно либо завершают действующие контракты, которые невозможно прервать, а затем замораживают деятельность; либо продают или передают местную компанию менеджменту; либо продают стороннему покупателю и полностью уходят из России. «Intel одной из первых заявила о приостановке деятельности в России в 2022 году, но не вышла из российских компаний, — рассуждает Иванов. — Но после принятия 12-го пакета санкций материнские компании не смогут работать со своими российскими «дочками», поэтому, на мой взгляд, будет первый сценарий: заморозка на уровне, не требующем поддержки материнской компании».

По мнению руководителя специальных проектов RU-CENTER Алексея Замесова, то, что компания продолжает нести определенные расходы, в частности на аренду, может означать, что она все же рассчитывает на улучшение политической ситуации и не исключает возможности возвращения. В то же время он оговаривается, что вопрос, будет ли компания терпеть убытки в России в 2024 году, остается открытым.